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Yaşam

Münir Özkul hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Medicana International Hastanesi'ne götürüldü ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

24 Mayıs 2011 03:00

T24 - Usta oyuncu Medicana International Hastanesi'ne götürüldü ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Münir Özkul hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Münir Özkul, solunum yetmezliği şikayetiyle Beylikdüzü'ndeki Medicana International Hastanesi'ne götürüldü ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Özkul, geçtiğimiz aylarda yine aynı rahatsızlıktan dolayı aynı hastaneye yatmış, kısa süre önce taburcu olmuştu.

Demans hastalığı nedeniyle 2003 yılından bu yana evinden dışarıya çıkmayan ve kimseyle görüşmek istemeyen Özkul, hastalığı yüzünden geçmişe dair birçok şeyi hatırlamıyordu.

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