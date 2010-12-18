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Yaşam

MÜNİR ÖZKUL DÜNE GÖRE DAHA İYİ İSTANBUL (A.A)

18 Aralık 2010 19:42

-MÜNİR ÖZKUL DÜNE GÖRE DAHA İYİ İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında bulunan, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden ''Hababam Sınıfı''nın ''Mahmut Hoca''sı Münir Özkul'un sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu bildirildi.  Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, yaptığı açıklamada, Özkul'un önceki gün saat 09.30 civarında yoğun solunum yetmezliği nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiğini anımsatarak, sanatçının tedavisinin halen yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı devam ettiğini belirtti.  Münir Özkul'un parametrelerinin düne göre daha iyi olduğunu, durumunun iyiye gittiğini ifade eden Selvi, ancak sanatçının yoğun bakımdan çıkarılmaya henüz hazır olmadığını kaydetti.

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