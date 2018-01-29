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Ekonomi

Münih'teki ISPO 2018 fuarında DAFRON rüzgarı esiyor

Münih, 29 Ocak (DHA) - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve dünyadaki bütün spor markalarının katıldığı ISPO 2018'de tamamen yerli bir marka olan DAFRON da yer aldı ve dünyadaki bütün spor markalarının katıldığı fuarda şu ana kadar yer almış en büyük

29 Ocak 2018 18:59

Münih, 29 Ocak (DHA) - Almanya\'nın Münih kentinde düzenlenen ve dünyadaki bütün spor markalarının katıldığı ISPO 2018\'de tamamen yerli bir marka olan DAFRON da yer aldı ve dünyadaki bütün spor markalarının katıldığı fuarda şu ana kadar yer almış en büyük Türk firması oldu.
Üretimi Türkiye\'de yapılan ve 200 bin tekstil stoğu, 950 kalem ürün stoğu ile müşterilerine hizmet ve destek veren DAFRON tamamen yerli bir spor markası. Tüm ürünlerini Türkiye\'de üreten DAFRON basketbolda 5 takımı baştan aşağıya giydirirken, 2018 All Star organizasyonunun forma tedarikçisi de olmuştu. 
Şimdi yeni pazarlar, yeni müşteriler bulmak ve bir Türk markasını dünyaya tanıtabilmek için ISPO 2018\'de yer alan DAFRON, 9 ülke ile daha distribütörlük sözleşmesi imzalamak üzere.  
DAFRON Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İlk, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada; \"Dünyanın en büyük spor fuarlarından biri olan ISPO 2018, 28 Ocak\'ta başladı. Fuarda yaklaşık 100 metrekare bir alanda Türk firması olarak bugüne kadar fuara katılmış en büyük stantlardan biri olduk. Türk markasını bu kadar güzel temsil ettiğimiz için Ekonomi Bakanlığı\'ndan teşekkür aldık. Tamamen yüzde yüz yerli bir marka olarak ürün yelpazemizi her geçen gün büyütüyoruz. Dört ülkeye ihraç yapıyorduk, bunlar İsrail, Kosova, Azerbaycan ve Almanya. Fuar bizim adımıza çok verimli geçiyor. Dokuz ülke ile daha distribütörlük sözleşmesi yapacağız. Amacımız bütün Avrupa ve dünyaya Türk markası DAFRON\'u yaymak\" şeklinde konuştu. (Fotoğraflı)

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