Münih’te bıçaklı saldırı

Almanya'nın Münih kentinde bıçaklı bir saldırgan, Rosenheim Meydanı dahil beş ayrı noktada gerçekleştirdiği saldırılarda dört kişiyi yaraladı. Münih polisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada halka evlerinden çıkmama çağrısında bulundu.

Münih polisi, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Polis açıklamasına göre; şüpheli 40 yaşlarında, gri pantolon ve yeşil ceket giyen bir erkek. Siyah bir bisiklet ile kaçtığı belirtilen saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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Reuters/AFP,ÇÖ/CÖ

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