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Dünya
Deutsche Welle

Münih’te bıçaklı saldırı

Almanya'nın Münih kentinde 40 yaşlarındaki bir erkek, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Polis, dört kişinin yaralandığı saldırı sonrası halka evden çıkmama çağrısı yaptı.

21 Ekim 2017 14:40

Almanya'nın Münih kentinde bıçaklı bir saldırgan, Rosenheim Meydanı dahil beş ayrı noktada gerçekleştirdiği saldırılarda dört kişiyi yaraladı. Münih polisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada halka evlerinden çıkmama çağrısında bulundu.

Münih polisi, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Polis açıklamasına göre; şüpheli 40 yaşlarında, gri pantolon ve yeşil ceket giyen bir erkek. Siyah bir bisiklet ile kaçtığı belirtilen saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Reuters/AFP,ÇÖ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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