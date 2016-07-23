Münih'te alışveriş merkezine saldırı



Münih'te Olympia adlı bir alışveriş merkezine cuma akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Polis saldırıda biri saldırgan 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırıda uzun namlulu silah kullanıldı.

Birden fazla saldırganın silahlarla kaçmış olabileceği ihtimaline karşı Münih polisi kentte terör alarmı verdi. Polis, alışveriş merkezinin yakınlarında da bir erkek cesedi buldu. Cesedin saldırganlardan birine ait olduğu tahmin ediliyor.

Kaçtığı sanılan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatılırken vatandaşlara da acil durum çağrısı yapıldı. Münihlilerin cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajı ile evden çıkılmaması istendi. Terör saldırısı şüphesi üzerinde duran polis evine gidemeyen, kapalı alanlarda kalan kişilere de uyuyabilecekleri alanlar sağlanacağını açıkladı. Polisin çağrısı üzerine çok sayıda Münihli de dışarıda kalan kişilere evini açtı.

Münih'te acil durum

Münih'te hastaneler de doktorları ve hemşireleri göreve çağırdı. Münih Tren İstasyonu da boşaltıldı, toplu ulaşım araçları da durduruldu. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte özellikle saldırının meydana geldiği alışveriş merkezinin çevresi polis tarafından kuşatıldı. Polis ayrıca sosyal medya kullanıcılarına olay yerinden fotoğraf ve video paylaşmaması çağrısında bulundu.

Münih polisi, failleri arama operasyonu devam ederken diğer eyaletlerden özel polis birlikleri talep etti. Talep edilen polis ekipleri arasında GSG9 adlı özel terörle mücadele birlikleri de bulunuyor.

Saldırının amacı konusunda henüz ellerinde kesin bilgi olmadığını, ancak terör şüphesi üzerinde durduklarını vurgulayan Münih polisi, saldırının arkasında İslamcı radikaller olduğuna ilişkin ellerinde bir ipucu bulunmadığını belirtti.

Berlin'de kriz oturumu

Saldırının ardından Alman hükümeti de Berlin'de bir kriz oturumu düzenledi. Bavyera Eyaleti'ndeki yetkililerden bilgi alan Berlin, ülke genelinde alınacak önlemler üzerinde durdu. Münih'teki saldırıyla ilgili olarak Alman Güvenlik Kabinesi'nin cumartesi günü Berlin'de toplanacağı açıklandı.

Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier, "Almanya'da teröre ve şiddete fırsat vermemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken tüm dünyadan da dayanışma mesajları geldiğini söyledi. Steinmeier, "Avrupalı ortaklarımızın ve uluslararası ortaklarımızın bizim yanımızda olduklarını bilmek önemli" diye konuştu.

Biri saldırgan 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "Bu cani saldırının kendisini derinden etkilediğini ifade ederek" hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Gauck, operasyon düzenleyen güvenlik ekiplerine dayanışma mesajı gönderdi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in de ABD'deki tatilini yarıda keserek Almanya'ya dönme kararı aldığı belirtildi. Alman hükümeti de yakınlarına kaybedenlere başsağlığı diledi.

Dayanışma mesajları

Saldırıyla ilgili ABD'den de bir açıklama geldi. ABD Başkanı Barack Obama, Münih'te devam eden operasyonla ilgili olarak Alman yetkililere yardım teklifinde bulundu. Obama, "Kalbim Almanya'daki insanlarla birlikte" açıklamasını yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Almanya ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Ayrault, "Şu anda ağır bir testten geçen Almanya ile dayanışma içindeyiz" dedi.