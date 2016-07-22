Münih'te alışveriş merkezine saldırı



Münih'in Moosach semtindeki Olimpia alışveriş merkezinde silah sesleri duyulduğu bildirildi. Polis alışveriş merkezine geniş çaplı bir operasyon başlatırken, bir saldırganın tespit edildiği bilgisi verildi.

Bavyera Eyaleti'ndeki yerel basına yapılan ilk açıklamaya göre 1 kişi öldü ve 15 kişi de yaralandı. Münchner Abendzeitung ise ölü sayısını 15 olarak veriyor. Alman haber kanalı n-tv ise ölü sayısını 10 olarak açıkladı.

Münih polisi Twitter hesabından alışveriş merkezindeki silah seslerinin sebebinin henüz belirsiz olduğunu, çok sayıda yaralı olduğunu ve gerekli bilgiler elde edildiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını yazdı.

Ayrıntılar geliyor...