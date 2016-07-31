Münihli saldırganın ailesi: Tehdit ediliyoruz



Münih'te bir hafta önce alışveriş merkezinde dokuz kişiyi öldüren Ali David S.'nin babası Masoud S. kendisinin iyi olmadığını, eşinin ise bir haftadır devamlı ağladığını söyledi. “Bild am Sonntag” gazetesine konuşan baba Masoud S. “Münih’teki yaşamımız son buldu. Oğlumun planlarından, bir silahı olduğundan haberim yoktu” açıklamasını yaptı.

Psikolojik tedavi görüyordu

18 yaşındaki saldırgan Ali David S. yaklaşık bir hafta önce Olympia Alışveriş Merkezi'nde dokuz kişiyi öldürmüş sonra da kendini vurmuştu. Saldırıda kullandığı silahı da internetin karanlık yüzü olarak adlandırılan “darknet”ten tedarik ettiği açıklanmıştı. İran kökenli Alman vatandaşı Ali David S. psikolojik tedavi görüyordu. Saldırı sırasında kaydedilen görüntülerde saldırgan, okul arkadaşları tarafından duygusal tacize uğradığından söz ediyor. Bunun cinnet eyleminin sebebi olabileceği belirtiliyor.

Saldırganın babası ise oğlunun duygusal tacize uğradığını kendisine anlatmadığını belirtti. Ancak dört yıl önce oğlunun bir arkadaşından durumu öğrendiğini söyleyen baba Masoud S. “Ali'yi o okuldan aldım ve öğretmeni ile konuştum” dedi. Saldırganın babası bazı öğrenciler hakkında şikayette bulunduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi.

Saldırgan yapılan soruşturmanın ilk verilerine göre Norveç’te onlarca kişiyi öldüren aşırı sağcı Anders Breivik'ten ilham almış. Münihli saldırganın kurbanlarının büyük bölümü Türkiye ve Kosova kökenli vatandaşlardan oluşuyor.