Münih saldırısının kurbanları anıldı



Münih'teki cinnet saldırısında hayatını kaybeden 9 kişi için Münih Katedralinde ve Bavyera Eyaleti Parlamentosu'nda anma töreni düzenlendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, parlamento genel kurul salonundaki konuşmasında "canilerin ve cinnet getirenlerin nefretine boyun eğmeyeceklerini ve dayanışmayı benimsemiş insani bir toplum olarak kalacaklarını" söyledi.

22 Haziran'da 18 yaşındaki David S. adlı bir öğrenci Münih'teki bir alışveriş merkezinde dokuz kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Saldırıda 36 kişi de yaralanmıştı.

Münih'teki anma töreninde Başbakan Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer ile çok sayıda federal ve eyalet milletvekili de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Gauck, bireysel saldırılara karşı korunmanın mümkün olmadığını ve demokratik devletlerin yüzde yüz güvenlik garantisi veremeyeceğini dile getirdi. Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, Münih, Würzburg ve Ansbach'taki saldırıların "Bavyera'yı kalbinden yaraladığını ve derin bir iz bıraktığını" söyledi.

"Korku ve nefrete yer yok"

Münih Kardinali Reinhard Marx Katedral'deki törende yaptığı konuşmada güvensizlik ve korkuya esir olmamak gerektiğini belirtirken Münih Müslümanlar Konseyi adına söz alan Dhari Hajer de "Almanya'nın nefret ve şiddet sarmalına sürüklenmemesi için dua ettiğini" dile getirdi.

Anma töreninin ardından Gauck, Merkel ve Seehofer Münih saldırısında ölenlerin yakınlarıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Gauck ve Eyalet Başbakanı Seehofer, törene katılıp birlikte yas tutmayı mümkün kılmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiler.