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Dünya
Deutsche Welle

Münih saldırısının bilançosu: 10 ölü, 16 yaralı

Münih'te 9 kişiyi öldüren saldırganın 18 yaşında İran kökenli bir Alman olduğu açıklandı. Saldırganın cesedi olay yerine yakın bir parkta bulundu. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

23 Temmuz 2016 11:36


Münih'te Olympia Alışveriş Merkezi ve bir hızlı restoran önünde silahla saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldüren, 16 kişiyi yaralayan saldırganın cesedi, olay yerine bir kilometre uzaklıkta bulundu. Polis saldırganın intihar ettiğini tahmin ediyor. Ancak saldırganın operasyon sırasında polisler tarafından vurulmuş olabileceği de belirtiliyor.

Sabaha karşı basın toplantısı düzenleyen Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrä, saldırganın önce hızlı restoran önünde insanlara ateş açtığını, daha sonra ise alışveriş merkezine giderek saldırıyı sürdürdüğünü belirtti. Saldırganın cesedinin olay yerine bir kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi. 18 yaşındaki saldırganın İran kökenli bir Alman olduğu bildirildi. Polis saldırganın cesedinin yanında bir silahın bulunduğunu da kaydetti. Dün akşam saatlerinde üç saldırganın olduğundan şüphelenen polis saldırganın tek olduğunu belirtti.

Saldırının nedeni bilinmiyor

Münih polisi saldırının nedeni hakkında bir açıklama yapmadı. Emniyet Müdürü Hubertus Andrä, 'Şu an itibariyle sadece bir silahlı saldırıdan söz edebiliriz' dedi. Dün akşam saatlerinde Alman medyasında saldırganın radikal İslamcı ya da aşırı sağcı olabileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.

Münihli saldırganın, son yıllarda da Münih'te yaşadığı belirtildi. Münih Emniyet Müdürü görgü tanıklarından, saldırgana dair video ya da fotoğraf görüntülerini polise ulaştırmasını istedi.

Saldırının düzenlenmesinin ardından kentte olağanüstü hal ilan eden polis, üç saldırganın olduğundan şüphelenildiğini belirtmiş, vatandaşlara evlerinden çıkmama uyarısında bulunmuştu. Toplam 2 bin 300 polisin görev yaptığı operasyonda Bavyera polisine komşu eyaletlerden de destek geldi. Operasyona terörle mücadele birliği GSG 9 da katıldı. Operasyonun başlamasının ardından Münih'te tren, otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal edilmişti. Yetkililer bu sabahtan itibaren bütün seferlerin yeniden başladığını duyurdu. Kentteki güvenlik önlemleri ise sürüyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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