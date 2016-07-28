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Dünya
Deutsche Welle

'Münih saldırganı aşırı sağcıydı'

Münih'te geçen hafta bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldüren Ali David S.'nin aşırı sağcı olduğu iddia edildi.

28 Temmuz 2016 11:04


Münih'te 22 Temmuz'da meydana gelen saldırıda, 18 yaşındaki Ali David S. 9 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Almanya'nın saygın gazetelerinden "Frankfurter Allgemeine Zeitung" saldırganın aşırı sağcı dünya görüşüne sahip olduğunu yazdı. Güvenlik çevrelerine dayandırılan haberde, saldırganın nefret ettiği Türkler ve Araplar karşısında üstünlük duygusuna sahip olduğu ileri sürüldü.

Polis ve savcılık ne dedi?

Bavyera eyalet polisi ve içişleri bakanlığı yetkilileri haberi doğrulamaktan kaçındı. Olayı soruşturan Münih savcılığından yapılan açıklamada ise "saldırının eldeki tüm imkânlar doğrultusunda, her yönde değerlendirildiği" belirtildi. "Saldırının nedeni konusunda bir tesbitte bulunmalarının henüz sözkonusu olmadığını" kaydeden Münih savcılığı yetkilileri, terabayt seviyesinde bir veri yığınının incelendiğini, incelemenin tamamlanmasının aylar alabileceğini söyledi.

Göçmen kökenli gençleri hedef aldı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük kısımını başta Türkiye ve Kosova olmak üzere göçmen kökenlilerin oluşturması dikkat çekiyor. Olayı soruşturan yetkililer şimdiye kadar siyasi nedenlere dikkat çekmemiş, gencin psikolojik sorunları olduğunu vurgulamıştı.

Hitler'le aynı gün doğmuş olmaktan gurur duyuyordu

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesinin haberine göre, saldırgan Ali David S. Norveçli aşırı sağcı Anders Behring Breivik'e hayranlık duyuyordu. Münih saldırısının Breivik'in Norveç'te 77 kişiyi öldürmesinin 5. yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekmişti. Gazetenin haberine göre Ali David Sonboly, Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'le aynı gün dünyaya gelmiş olmaktan ötürü de gurur duyuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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