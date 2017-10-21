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Dünya

Münih polisi bıçaklı saldırganı arıyor

Münih, 21 Ekim, (DHA)-  Münih’te Rosenheimer Platz tren istasyonunda bıçaklı bir kişi metrodaki yolculara saldırdı

21 Ekim 2017 14:42

Münih, 21 Ekim, (DHA)-  Münih’te Rosenheimer Platz tren istasyonunda bıçaklı bir kişi metrodaki yolculara saldırdı.

Metro istasyonundaki birkaç kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Alman polisi tarafından her yerde aranıyor.

Münih polisi çevre sakinlerinin evlerinden çıkmaması konusunda uyarı yayınladı. Tehlikeli ve dengesiz olarak nitelenen saldırganın uyku matı ile dolaşığı ve 40 yaşlarında olduğu açıklandı. Saldırgan gri pantolon ve yeşil bir ceket giydiği de duyuruldu.

Polis helikopterle Münih semalarında saldırganı aramak için operasyon başlattı.

Saldırganın yaraladığı birkaç kişinin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

Polis helikopteri

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