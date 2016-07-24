'Münih katliamı cinnet eylemiydi'



Münih'teki bir hamburgercide dokuz kişinin katledildiği olayın terör bağlantısı olmayan bir şahıs tarafından tek başına düzenlendiği kesinlik kazandı. İran asıllı Alman vatandaşı David Ali S. çoğu genç dokuz kişiyi öldürdükten sonra başına kurşun sıkarak intihar etmişti. Kanlı saldırının terör eylemi olabileceği öne sürülmüştü. Polisin soruşturması sonucunda silahlı saldırının ‘klasik bir cinnet eylemi' olduğu kesinlik kazandı. Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrä son basın toplantısında, ‘eylemin İslamcılık ve cihatçı terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olmadığının belirlendiğini ve David Ali S.'nin depresyon nedeniyle tedavi gördüğünün öğrenildiğini' açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamada da eylemin ‘fark edilebilir siyasi' bağlantısının olmadığı belirtildi.

Hamburgerciye çağrıldılar

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere katilin şifresini çözdüğü bir Facebook hesabı üzerinden gençleri Münih'in kuzeyindeki bir alışveriş merkezinde bulunan McDonald's dükkanına çağırdığını söyledi. 18 yaşındaki failin polisle irtibat kurduktan ve ‘teslim ol' çağrısı yapıldıktan hemen sonra intihar ettiği öğrenildi. Öldürülenlerin üçünün Kosovalı, üçünün Türk ve birinin de Yunan olduğu tespit edildi. Ölen sekiz gencin 14 ila 20 yaşında olduğu ve maktuller arasında 45 yaşındaki bir kadının da bulunduğu açıklandı. Katilin özellikle yabancı görünümlü kişileri mi hedef aldığı ise açıklık kazanmadı.

Yunan Milletvekili İlhan Ahmet öldürülen Yunan gencinin Müslüman azınlık mensubu olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras öldürülenlerin arasında bir Yunan'ın da bulunduğunun öğrenilmesinden sonra”Avrupa'da nefret ve terörizmin önlenebilmesi için çok daha gayret harcamak gerektiğini”, söyledi.

İçişleri Bakanı de Maiziere 18 yaşındaki katilin Winnen'deki cinnet eylemiyle aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in işlediği katliam ile ilgilendiğinin tespit edildiğini ve poliste herhangi bir kaydı olmadığını açıkladı. David Ali S.'nin ebeveyni ve kardeşiyle birlikte oturduğu Münih'teki evinde arama yapıldı.