Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD-Rusya atışması

ABD'de 13 Rus vatandaşının başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçlanması sonrasında Münih Güvenlik Konferansı Rus ve ABD’li yetkililerin atışmasına sahne oldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ülkenin "demokratik sürecine müdahale etme” girişimlerini gösteren “kanıtların” gizlenmesinin artık daha zor hale geleceğini söyledi. McMaster "Bu casusluk ve yıkıcılığın kökenlerinin izini sürmede sürekli daha da usta hale geliyoruz ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturmasıyla da görüleceği üzere, kanıtlar şimdi su götürmez ve kamusal alanda da ulaşılabilir bir halde” ifadelerini kullandı. McMaster Rus yetkililerin yabancı ülkelerdeki seçimlere müdahale etmeyi bir kez daha düşünmesi gerektiğini çünkü “bunun artık işe yaramadığını” belirtti.

ABD’de özel yetkili savcı Robert Mueller 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketini 2016 yılında yapılan Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçluyor. Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan iddianamede 13 kişi ve 3 şirketin faaliyetlerine 2014 yılında başladığı ve amaçlarının Amerikan siyasi sistemine "nifak tohumları etmek" olduğu ifade edildi. Söz konusu kişi ve kurumların ABD başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump'ı destekledikleri, rakibi Hillary Clinton'ı ise karaladıkları kaydedildi. Zanlılar ayrıca bankaları dolandırmak, internette dolandırıcılık yapmak ve internette başkalarına ait kimlikleri çalarak kullanmakla da suçlanıyor.

Lavrov: Zırvalık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov söz konusu iddiaları "zırvalık” olarak tanımladı. Lavrov “Olguları görmediğimiz müddetçe bunun dışında kalan her şey zırvalıktır” ifadelerini kullandı. Suçlamalara nasıl bir tepki verecekleri sorulan Lavrov "Herhangi bir tepkim yok çünkü her şey yayınlanabilir. Suçlamaların, ifadelerin nasıl çoğaltıldığını görüyoruz” diye konuştu. Rus bakan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de aralarında olduğu birçok ABD'li yetkilinin "herhangi bir ülkenin ABD’deki seçimlere etki ettiği iddiasını yalanladığını” vurguladı.

Rusya’nın eski ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak da “Amerikan siyasi hayatına karışmadık” dedi. Kislyak "Bize karşı suçlamalar neye isnat ediliyorsa edilsin bunlar ABD içinde farklı siyasi taraflar arasındaki mücadelede siyasi gerekçe olarak kullanılan fanteziler” ifadelerini kullandı.

AB'ye daha fazla işbirliği çağrısı

Bununla birlikte Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov AB, NATO ve ABD'den ülkesine yönelik daha saygılı bir tutum talep etti. "Ortalıkta çok fazla propaganda" yapıldığını kaydeden Lavrov, Rusya'nın artan nüfuzunun olumsuz algılandığını vurguladı. Rusya'nın güvenilir bir ortak olduğunun altını çizen Lavrov "Biz açık ve saygı dolu bir diyaloğa her zaman hazırız" dedi. Lavrov, özellikle AB'den Ortadoğu gibi uluslararası konularda daha fazla işbirliği yapma çağrısında bulundu.

McMaster'dan Esad'a uyarı

Trump'un Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise Suriye'de devam eden savaşa değinerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kimyasal silahlardan uzak durması konusunda uyardı. "Fotoğraflar, Esad'ın kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini gösteriyor" diyen McMaster, tüm devletlerin Esad hükümetini bundan sorumlu tutulmasının vaktinin geldiğini söyledi.

AP, AFP / EC, BD

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