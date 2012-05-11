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Kültür-Sanat

Mungan'ın seçimiyle Dersim öyküleri

17 Mayıs’ta çıkacak olan Murathan Mungan ’ın Seçtikleriyle Bir Dersim Hikâyesi’nde Türk edebiyatının önemli yazarlarından birer öykü yer alıyor

11 Mayıs 2012 12:09

“Kendisi farkında olsun ya da olmasın bu ülkede herkesin bir Dersim hikâyesi vardır. İlle de içinde olmaları gerekmez. Bazen bir ucunun kendisine değdiğini bile bilmeden yaşayıp gitmişlerdir. Ben de bu kitap için yazarlardan bunu istedim: Bir Dersim hikâyesi anlatmalarını...” ” diyor Murathan Mungan.

17 Mayıs’ta çıkacak olan Murathan Mungan ’ın Seçtikleriyle Bir Dersim Hikâyesi’nde Türk edebiyatının önemli yazarlarından birer öykü yer alıyor. Seçkide Ahmet Büke, Yalçın Tosun, Ayhan Geçgin, Cemil Kavukçu, Behçet Çelik, Ayfer Tunç, Burhan Sönmez, Hatice Meryem, Şule Gürbüz, Hakan Günday, Ayşegül Çelik, Haydar Karataş, Murat Yalçın, Karin Karakaşlı, Murat Uyurkulak, Gaye Boralıoğlu, Sema Kaygusuz, Yavuz Ekinci, Seray Şahiner, Murat Özyaşar, Jaklin Çelik, Gönül Kıvılcım ve Barış Bıçakçı’nın birer öyküsü yer alıyor...

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