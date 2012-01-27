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Politika

Mungan'dan BDP'ye destek!

Şair yazar Murathan Mungan, KCK operasyonları kapsamında tutuklanan akademisyen ve yazarlara...

27 Ocak 2012 02:00

T24 - Şair yazar Murathan Mungan, KCK operasyonları kapsamında tutuklanan akademisyen ve yazarlara destek için BDP Siyaset Akademisi'nde ders verecek. 

Mungan'dan BDP'ye destek

BDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Prof. Büşra Ersanlı, Ayşe Berktay, Deniz Zarakolu ve Ragıp Zarakolu’nun da aralarında bulunduğu pek çok kişinin, BDP siyaset akademisinde bulunmak, ders dinlemek ve ders vermek gibi sebeplerle tutuklu olarak yargılandığı belirtilerek, "Bu siyaset ve ifade özgürlüğü ihlaline dikkat çekmek üzere, şair ve yazar Murathan Mungan BDP Genel Merkezinde ders verecektir" denildi. Mungan’ın ders konusu "Tarihe Kayıt Düşmenin Yolları" olacak.


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