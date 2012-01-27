Mungan'dan BDP'ye destek!

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BDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Prof. Büşra Ersanlı, Ayşe Berktay, Deniz Zarakolu ve Ragıp Zarakolu’nun da aralarında bulunduğu pek çok kişinin, BDP siyaset akademisinde bulunmak, ders dinlemek ve ders vermek gibi sebeplerle tutuklu olarak yargılandığı belirtilerek, "Bu siyaset ve ifade özgürlüğü ihlaline dikkat çekmek üzere, şair ve yazar Murathan Mungan BDP Genel Merkezinde ders verecektir" denildi. Mungan’ın ders konusu "Tarihe Kayıt Düşmenin Yolları" olacak.