Münevver'in katili içerdeyken diploma aldı

T24

Silivri’den Metris’e





Garipoğlu, Açık Lise’den mezun olup diplomasını aldı. 5 dil bilen Garipoğlu mahkemenin hakkında vereceği cezayı beklerken, yabancı dilini unutmamak ve geliştirmek için dil ağırlıklı kitaplar okuyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Cem Garipoğlu, yeni düzenlemeyle Metris’teki iki cezaevinden biri olan T1’in Gençlik Cezaevi’ne dönüştürülmesi sonucu, geçen cumartesi Silivri 5 No’lu Gençlik Cezaevi’nden Metris’e götürüldü. Silivri’de olduğu gibi yine güvenlik tedbiri nedeniyle tek kişilik odaya konulan Garipoğlu’nun aksi yönde bir talebi olmadığı ancak yeni odasını daha dar bulduğu bildirildi.