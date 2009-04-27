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Yaşam

Münevver'in katil zanlısının babası tutuklandı

Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan Münevver Karabulut'un katil zanlısının babası tutuklandı.

27 Nisan 2009 03:00

Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış halde cesedi bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un katil zanlısının babası tutuklandı.

Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış halde cesedi bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin aranan Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu tutuklandı.

"Cinayete iştirak ettiği" iddiasıyla polis tarafından İstanbul Adliyesi'ne getirilen Garipoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından eşi ile gözaltına alınarak 7 Mart 2009 tarihinde İstanbul Adliyesi'ne getirilen Garipoğlu, savcılığın tutuklanması istemiyle sevk ettiği İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakılmıştı.

Savcılığın mahkemenin bu kararına yaptığı itiraz, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedilmişti.

'Onu da hakime soracaksınız'

Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Arman'ın "zanlının babası neden serbest bırakıldı" sorusuna ilginç bir yanıt vermişti. Cerrah Arman'a "Onu da hakime soracaksınız" demişti.

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