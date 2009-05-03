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Yaşam

Münevver'in katil zanlısı Moskova'da mı?

İstanbul’da kafası kesilerek öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun Moskova’da olduğu iddia edildi.

03 Mayıs 2009 03:00

Kafası kesilerek öldürülen Münevver’in katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun annesinin Moskova’da pasaportunu uzatmak istediği öğrenildi. Annenin işlemler sırasında konsoloslukta yanında bekleyen gencin Cem Garipoğlu olduğu iddia edildi.
 
İstanbul’da mart ayında kafası kesilerek öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun Rusya’nın başkenti Moskova’da olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun annesi ve kız kardeşi geçen hafta Moskova’daki Türk Konsolosluğu’nda pasaport uzatmaya çalıştı.

Konsolosluğa gitti

Milliyet’ten Cenk Başlamış’ın verdiği habere göre, Tülay Makbule Garipoğlu ile kızı Sakine Garipoğlu hafta içinde Moskova’da 7. Rostov Sokağı’nda bulunan Türk Konsolosluğu’na gitti ve pasaport uzatma başvurusunda bulundu. Uzatılması istenilen pasaportun Sakine Garipoğlu’na ait olduğu sanılıyor.

Anne ve kızının pasaport uzatma başvusunu yaptığı sırada konsolosluğun bir köşesinde konuşmadan bekleyen genç erkeğin katil zanlısı Cem Garipoğlu olabileceği iddia ediliyor.

Konsolosluk görevlilerinin kendilerinden kuşkulandığını hisseden Tülay ve Sakine Garipoğlu, pasaport uzatma işlemini tamamlamadan acele içinde binayı terk etti. Cem Garipoğlu olabileceği iddia edilen kişi de aynı anda konsolosluktan ayrıldı. Ağabey Levent Garipoğlu’nun da Moskova’da yaşadığına ilişkin haberler çıkmıştı.

Mart ayı sonlarında Cem Garipoğlu’nun Moskova’da yakalandığı ve Türkiye’ye getirileceği yolunda haberler yayılmış, ancak doğru olmadığı anlaşılmıştı. Poliste ifadesi alınan anne Garipoğlu’nun nerede olduğu uzun süredir bilinmiyordu.

Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, önceki gün Milliyet’e yaptığı açıklamada, yurtdışına kaçma olasılığı nedeniyle Garipoğlu hakkında Interpol difüzyonu çıkarıldığını, kırmızı bülten çıkarılması için de girişimde bulunduğunu söylemişti.

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