Münevver’in kanlı görüntülerine hâkim bakamadı

T24

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in talebi üzerine, “olay yeri inceleme CD’leri” izlendi. CD inceleme celsesi saat 14.00’te başladı. Karabulut’un çöp konteynerinde bulunduğu cesedinin açıldığı ve olay yeri inceleme görüntülerinin yer aldığı 50 dakikalık “R.211 nolu CD’si” izlendi.Kanlı görüntüler ekrana yansıyınca mahkeme başkanı, yüzünü çevirdi. Avukat Epözdemir, iki saat izlenen CD’lerde de görüleceği üzere, polisin, ceset üzerindeki incelemeyi “özenle” yapmadığını savundu.Tutuksuz sanık Tülay Makbule Garipoğlu ve başkalarının cinayetin işlenmesinin ardından delillerin yok edilmesi için hummalı bir çalışma yapıldığının görüntülerde açıkça görüldüğünü vurgulayan Epözdemir, “Anne Tülay Makbule Garipoğlu ile başkalarının temizlik işine yardım ettikleri ve delilleri yok ettikleri açıkça görülmektedir” dedi.