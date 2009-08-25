Münevver'in babasından 3 Eylül vurgusu

Etiler' de başı kesilmiş olarak bulunan Münevver Karabulut' un babasından 3 Eylül' ü bekleyin açıklaması



Cem Garipoğlu’nun halasının araştırılması gerektiğini belirten ve baba Garipoğlu’nun cezaevinde parası sayesinde beş yıldızlı otel konforunda yaşadığını iddia eden Karabulut, 3 Eylül tarihinde bir hediye vereceğini açıkladı.



İşte o açıklama...



S. K.: Ben 3 Eylül’de Garipoğlu ailesine çok güzel bir hediye vereceğim.



S. S.: Ne bu?



S.K.: O bana ait.



S.S.: Allah korusun kötü bir şey yapmayacaksınız umarım.



S. K.: Hayyam Garipoğlu çıkacağına halası, kızkardeşi gelsin. Hande gelsin! O bana aittir. Kötüsü veya iyisi... Ben zaten yanmışım. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bu gelgeç olayı değil. Bu olayın haber konusu olarak işlenilmesi doğru değil. Yok mu araştırmacı bu ülkede? Münevver Karabulut niçin katledilmiştir, sebebi nedir? Baba olarak TBMM’ye gittim. Devlet bana namus sözü verdi. Devletin Emniyet Müdürü namusu kolay değil. Bu namusu Garipoğlu lekeleyecekse 70 milyona yazıklar olsun. Bir namus ortaya konmaz, devlet ortaya koydu. Ben sözlerimin arkasındayım. Baba şu anda cezaevinde yatmıyor, beş yıldızlı otelde yatıyor. İddia ediyorum parayla normal mahkum muamelesi görmüyor.



Süreyya Karabulut’un açıklamalarından çarpıcı notlar...



İstanbul’da lüks semtlerde bu çocuklar var. Özünde ailenin evladına terbiye vermesi lazım.



40 kişilik gruba bu da dahil oluyor. Birebir kızımla arkadaşlık yapmıyor. İlk önce kızımın arkadaşlık grubuna giriyor. Sonra kızımla arkadaşlık yapıyor. Yani bu 3-4 aylık bir mesele. Kızımla Cem Garipoğlu’nun arkadaşlığını etmezdim.



Bu normal bir cinayet değil. Aptal, sapık, psikopat değil son derece mantıklı ve zeki bir insan... Bunu arkadaş grubunun içindekiler söylüyor.



Bu cinayetin arka bahçesinin aşydınlatılması için Meclis’e gittim. Ben katillerin çıkıp yüce adalete teslim olmasının peşindeyim. Sayın Cerrah benim hakkımda suç duşurusunda bulunacakmış. Ben ölmüşüm ya! Ölüye, mezar taşına dava açsan ne olur?



Diyorum ki bir grup kızımı hedef seçti. O grup, Cem Garipoğlu’nu görevlendirdi ve kızım katledildi.



Hala Garipoğlu’nu bir araştıracak yürekli bir kalem yok mu bu ülkede? Bugün bu zanlı kaçıyor değil mi, hangi şartlar altında kaçırıldığını ben biliyorum baba olarak!



Nagihan Karabulut:

Kızımın bana herşeyi söylediğine inanıyorum. Anne dersaneye gidiyorum çıkınca arkadaşlarla buluşacağım. Hatta Cem’le buluşurken başka bir arkadaşlarını da çağırırmış.