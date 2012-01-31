Münevver'in babası tazminat ödeyecek!

T24

Davayı karara bağlayan hakim, davalı Karabulut'un, vekillikten çekilen avukat Zorba için “Avukat medyatik olmak peşinde koşuyor. Avukatın amacı ünlü olmakmış” şeklindeki ifadelerin, davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunu belirtti.Suçun basın yoluyla işlenmesini de dikkate alan hakim, Süreyya Karabulut'un eski avukatı Faruk Zorba'ya 3 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.Davacı avukat Zorba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu tazminatın tamamını ailesi tarafından sokağa terk edilen çocuklar ve şiddet gören kadınlar yararına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacağım” dedi.Dava dilekçesinde, avukat Zorba'nın, Münevver Karabulut'un öldürülmesi olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada maktulenin annesi Nagihan Karabulut'un vekilliğini yaptığı ve bu görevinden 17 Haziran 2009 tarihinde istifa ettiği hatırlatılıyordu.Dilekçede, gazete ve televizyonlara yaptığı açıklamalardan dolayı Süreyya Karabulut'tan müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 bin lira manevi tazminat isteniyordu.