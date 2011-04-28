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MÜNEVVER'İN AİLESİNİN DAVASI REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A)

28 Nisan 2011 22:34

-MÜNEVVER'İN AİLESİNİN DAVASI REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Öldürülen Münevver Karabulut'un annesi, babası ve kardeşinin dönemin İstanbul emniyet müdürü olan Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah aleyhine açtığı 3 liralık manevi tazminat davası reddedildi.  Bakırköy 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Borçlar Kanunu'nun 49. maddesini göz önünde tutarak, manevi tazminatın şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davacıların davalarının reddine karar verdi. Münevver Karabulut'un annesi Nagihan, babası Süreyya ve kardeşi Enver, 26 Nisan 2009'da Ayşe Arman'ın köşesinde dönemin İstanbul emniyet müdürü Celalettin Cerrah'a atfen yazılan beyanların kendilerini manen zarara uğrattığını öne sürerek, 1'er liradan olmak üzere toplam 3 liralık manevi tazminat davası açmıştı. 

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