Münevver'in ailesi 2 milyon lira istiyor

T24 - Münevver Karabulut’un ailesi cinayetin ardından ailecek sorunlar yaşadıklarını söyleyerek 2 milyon liralık maddi manevi tazminat davası açtı.



Münevver Karabulut’un ailesi, katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun ailesine 2 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.



Milliyet gazetesinin haberine göre Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dava dilekçesinde, cinayetin ardından baba Süreyya Karabulut’un işinden ayrıldığını, anne Nagihan Karabulut’un MS hastalığının evlat acısıyla ilerlediğini ve kardeş Enver Karabulut’un eğitimi bırakma aşamasına geldiğini belirtti.



3 Mart 2009’da sevgilisi Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu, 197 günlük firarın ardından polise teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Cinayeti işlediği tarihte 17 yaşında olan Cem Garipoğlu, ilk duruşmasında da cinayeti en ince ayrıntısına kadar anlatmış ve kıskançlık nedeniyle böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini ifade etmişti.



Daha önce katıldığı bir TV programında öldürülen kızı için Garipoğlu ailesinden 3 milyon euro isteyen Karabulut ailesi, geçen hafta avukatı aracılığıyla Garipoğlu ailesine 2 milyon lira tutarında maddi, manevi tazminat davası açtı. Avukat Rezan Epözdemir, Küçükçekmece Adliyesi’ne verdiği dilekçede, ailenin geliriyle dava sürecinin takip edilmesinin mümkün olmadığını ve dava giderlerinden muaf tutulmasını talep etti.



Epözdemir dilekçesinde, Garipoğlu ailesinin menkul ve gayrimenkullerine ihtiyati tedbir konulmasını, İstanbul ve diğer illere yazı yazılarak, mal varlığının tespit edilmesini, Süreyya Karabulut, Nagihan Karabulut ve oğlu Enver Karabulut için her birine biner lira olmak üzere tüm hakları saklı kalmak şartıyla aylık 3 bin lira maddi tazminatın davalılardan tahsil edilmesini, dava ve avukatlık masraflarının davalılara yüklenmesini talep etti.



Cinayetin hunharca işlendiğini, ailenin yolda giderken dahi taziye dileklerini kabul ettiğini, bu durumun acıyı canlı tuttuğunu, baba Süreyya Karabulut’un işini kaybettiğini, annenin var olan rahatsızlığının arttığını, küçük kardeşi Enver Karabulut’un da okulla ilişkisinin kesilmekte olduğunu, ayrıca ailenin pisikolojik destek gördüğünü belirten avukat Epözdemir, anne ve baba için 800’er bin lira, kardeş Enver için de 400 bin lira maddi manevi tazminat talebinde bulundu.



Dünyada yankı bulan cinayetle ilgili daha önce toplanmış belge ve delilleri mahkemeye sunduğu öğrenilen avukat Epözdemir’in, tazminat davasını açmak için 29 bin 500 lira harç yatırdığı belirtildi.









