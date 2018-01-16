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MÜNEVVER KARABULUT'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EVDEKİ KAYIP 700 BİN EURO DAVASI (1)

  * 3 HAKİMİN DEĞİŞTİĞİ, 8,5 YILDIR SÜREN DAVADA KARAR ÇIKTI

16 Ocak 2018 19:01

 

* 3 HAKİMİN DEĞİŞTİĞİ, 8,5 YILDIR SÜREN DAVADA KARAR ÇIKTI...

Haber: Serpil KIRKESER, İstanbul DHA
Münevver Karabulut\'un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu\'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin Euro\'yu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.  3  hakimin değiştiği ve  8,5 yıl süren davada mahkeme, 6\'sı polis 8 sanığı 6\'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Bir sanık ise beraat etti. 

POLİS SANIKLAR 6\'ŞAR BİN ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI 
Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen 25. duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. 
Davayı karara bağlayan mahkeme,  polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.\'yı \"Görevi kötüye kullanmak\" suçundan 6\'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı.  Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.\'nin “Suç Delilerini yok etme gizleme veya değiştirme\" suçundan da 6\'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi. 

BİR SANIK BERAAT ETTİ
Öte yandan sanık R.İ. ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeö suçundan da beraatine karar verdi. 

Görüntü Dökümü:
-Binadan görünttü
-Polis ekipleri
-Detaylar

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