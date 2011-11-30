Münevver Karabulut' sınavda soruldu



T24 - Kamuoyunda sıkça gündeme gelen ve tartışılan Münevver Karabulut cinayeti davası, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin karşısına sınav sorusu olarak çıktı.



Öğrencilere, Münevver Karabulut cinayeti davasında, "olayda kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden hangilerinin bulunduğunu" soruldu.



Dekan Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, kamuoyunda çok tartışılan konulara geleceğin hakim, savcı ve avukatlarının sınavda yanıt aradığını, hukuk kurallarının soyut ve sadece yazılı kurallar olmadığına, yaşananlarla yakından ilgili olduğuna dikkat çekmek amacıyla bu davaları sınav sorusu olarak hazırladığını söyledi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, öğrencilerin, medya ve toplumda sık sık konuşulan konular üzerinde hukuk bilgilerini kullanmasının, bilgilerin akılda kalıcı olması açısından avantaj sağlayacağını ifade eden Erdem, "Ayrıca bu konular kamuoyunda doğru ya da yanlış tartışılabiliyor. Biz, okulda oluşturduğumuz sanal mahkeme ortamında ceza hukuku açısından öğrencilerle bu konuları tartışıyoruz. Kamuoyunda doğru bilinen bazı yanlışları da öğrencilerimizle paylaşıyoruz" diye konuştu.



Erdem, öğrencilerin benzer konularla meslek hayatlarında karşılaşacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Bugün öğrendiklerini meslek hayatlarında kullanacaklar. Bugünkü gazetelerin 3. sayfa haberleri kendi önlerine gelecek. Sorunla başbaşa kalacaklar ve ceza hukuku açısından sorunlara kendilerinin çözüm getirmeleri gerekecek. Dolayısıyla henüz hukuk eğitimi sırasında, yaşanan olaylara ceza hukuku açısından bakmaları ciddi oranda meslek hayatlarına katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Öğrenci, hukuk eğitiminin ezbere dayalı olmadığının, yaşamın gerçekleriyle iç içe olduğunun farkına varıyor."





Çarpıcı örnekleri akılda tutmak kolay oluyor



Öğrencilerden Sinem Oğiş de sınavda karşılaştığı güncel, çok tartışılan olaylara ilişkin sorulardan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Önemli olan bilgileri somut olaylara uygulayabilmek. İleride karşımıza çıkacak olaylarda bu yöntem kolaylık sağlayacaktır" dedi.



İlkay Kaya da bu tarz soruların gelecekteki meslek hayatlarında çok faydalı olacağına inandığını ifade ederek, "Hayal gücünde oluşturulan sorular yerine bu soruları daha doğru buluyorum. Çarpıcı örnekleri akılda tutmak kolay oluyor" diye konuştu.