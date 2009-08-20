Münevver cinayeti ile ilgili Vali'den şok açıklama!

İSTANBUL Valisi Muammer Güler, Etiler’de başı kesilerek öldürüldükten sonra çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut olayıyla ilgili olarak, Garipoğlu ailesinin firardaki katil şüphelisi Cem Garipoğlu’nu sakladığına dair şüphelerin bulunduğunu belirtti.



Güler, olayla ilgili çeşitli iddialar öne sürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:



”Bunların idari yönden araştırılması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. Elbette işin asıl inceleme mercii Cumhuriyet Başsavcılığı’dır. Adli işlemler ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretinde yapılıyor. Bizim görevimiz şüpheliyi en kısa sürede yakalamaktır. Kırmızı bültenle arandığı da bilinmektedir. Ailesinin kendisini sakladığına dair olan ihbarlar, iddialar yine savcılık talimatıyla değerlendirilmektedir. Bilgisayar kayıtları tekrar elden geçirilecektir. Kendisinin yakalanacağına olan inancımı sürdürüyorum. Sonuca yaklaşıldığını söylemek şu anda mümkün değil ama ailesinin bu konudaki manevi mükellefiyetini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Artık kamuoyuna mal olmuş bir konunun daha da uzatılmasına gerek yok. Eğer bu çocuğa yardımcı olunuyorsa, belli bir yerde saklanıyorsa bu büyük bir vebaldir. Ailesi için vebaldir. Böyle bir vebalin altında olmamalarını beklerim"



Güler, ”Bu yönde şüpheler mi var?" sorusu üzerine ”Böyle şüpheler var tabi. Kamuoyunda da paylaşılan şüpheler var. Bu anlamda kendisinin adalete teslim edilmesinde de ailesinin yükümlülüğünü söylüyorum. Bu mükellefiyet manevi bir mükellefiyettir. Biz kendisini yakından izliyoruz. Yakalanması için çalışmaları bütün hassasiyetle sürdürüyoruz" dedi.



Güzergah açıklansın konuşalım



Vali Güler, üçüncü boğaz köprüsünün yerinin açıklanmadan önce kendisi tarafından bilinip bilinmediği sorusuna ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından dün resmen açıklanmış olmasına rağmen "Üçüncü köprünün güzergahı açıklansın. Ondan sonra görüşelim" diye yanıt verdi.





