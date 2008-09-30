Mumyalı müzeye yoğun ilgi

Aksaray Müzesi Müdürü Yücel Kiper, gazetelerde ve internet haber sitelerinde sık sık yer bulan mumya haberleri sayesinde, acentelerin Aksaray Müzesi'ni de tur kapsamına aldığını söyledi.



Kiper, 2006 yılında faaliyete geçen Aksaray Müzesi'nin sahip olduğu arkeolojik eserlerle, Türkiye'nin sayılı müzeleri arasında yer aldığını belirtti.



Aksaray'da Güvercinkayası, Aşıklı Höyük ve Acemhöyük'te uzun yıllardır kazı çalışması yapıldığını ifade eden Kiper, kazı bölgelerinden çıkartılan eserlerle birlikte kaçak kazılar sonucu yakalanan ve vatandaşlardan satın alınan binlerce eserin müzeye kazandırıldığını bildirdi.



Kiper, Aksaray Müzesi'nin eser koleksiyonu bakımından 10 bini aşkın arkeolojik eserle, Türkiye'nin sayılı müzeleri arasında yer aldığını ve ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu yıl içinde Anadolu Ajansının Aksaray Müzesi'ndeki mumyalarla ilgili geçtiği haberlerin gazete ve internet haber sitelerinde yer almasıyla, ilgi arttı. Gazetelerde ve internet haber sitelerinde sık sık yer bulan mumya haberleri sayesinde acenteler, Aksaray Müzesi'ni tur kapsamına aldı. Kapadokya gezisine gelen turistler de müzeyi ziyarete geliyor. Özellikle mumyalar, turistleri ve turları müzeye çekiyor."



Mumyalar ilgi odağı



Aksaray Müzesi'nde en çok ilgiyi mumyaların çektiğini belirten Kiper, "Bunlar içinde kendine has özellikleriyle Çanlı Kilise'den çıkan mumyalardan kedi ve çocuk mumyası, en çok ilgiyi çekiyor. Ayrıca Aşıklı Höyük'ten çıkartılan 10 bin yıllık dünyanın beyin ameliyatlı ilk kafatası da büyük ilgi görüyor" diye konuştu.



Kiper, bu yılın ilk 8 ayında 6 bine yakın ziyaretçinin müzeyi gezdiğini, müzeye olan ilginin her geçen gün artığını sözlerine ekledi.