Mumyalanan yamyam seri katil yakıldı!

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Tayland'da 60 yıldır bir müzede sergilenen yamyamın cesedi, yakıldı.

32 yaşındaki Si Quey 1958 yılında 7 çocuğu öldürmek, cesetlerini pişirmek ve yemekten suçlu bulunmuş, ceza olarak da başkent Bangkok'da kurşuna dizilmişti. Quey'in cesedi bir süre bilim insanları tarafından incelendikten sonra mumyalanmış ve Siriraj Hastanesi Tıp Müzesi'nde sergilenmeye başlamıştı.

Geçen Ağustos ayında insan hakları grupları Quey'in cesedinin "yamyam" yazılı bir plaketle sergilenmesinin "saygısızca" olduğunu ifade etmişti. Quey, çocukları öldürdüğünü itiraf etmiş ancak cesetleri yemediğini ifade etmişti.

Quey'in cesedinin yanındaki plaket tepkiden sonra önce "İdam edilen mahkûm" olarak değiştirilmiş, sonra da ceset tamamıyla sergiden çıkarılmıştı.

Quey'e ölümünden 62 yıl sonra bir Budist cenazesi düzenlendiği ve cesetin geçen günlerde yakıldığı açıklandı.

Sirirraj Hastanesi'nden Dr. Prasit Wattanapa, cesedin uzun yıllar boyunca insanlara, "Kötü şeyler yaparsan sonuçları olur" dersi verilmesi için sergilendiğini ifade ederken, "Daha sonra insan hakları aktivistleri bize bunun bir ihlal olabileceğini anlattı" dedi.