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Yaşam

Mumlar Somali için yakıldı

Ahtamar Kilisesi’nde 95 yıl aradan sonra dün ikinci ayin yapıldı. Kilisede yakılan mumların satışından sağlanan gelir Somali’ye gönderilecek.

12 Eylül 2011 03:00

T24 - Ahtamar Kilisesi’nde 95 yıl aradan sonra dün ikinci ayin yapıldı. Kilisede yakılan mumların satışından sağlanan gelir Somali’ye gönderilecek.


Taraf gazetesinde, Van Gölü’ndeki Ahtamar Adası’nda bulunan ve 95 yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl “Kutsal Haç Yortusu”nda ibadete açılan Ahtamar Kilisesi’nde, dün ikinci kez ayin yapıldı. Ayin için satılacak mumlardan elde edilecek gelirin, açlıkla mücadele eden Somali’ye gönderileceği bildirildi. Ayine resmi olarak Ermenistan’dan kimse katılmadı. Bu yılki katılım üç bin kişi civarında oldu. Geçen yıl ayini yöneten Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Aram Ateşyan bu yıl ayini yönetme görevini Başrahip Sahak Maşallıyan’a bıraktı



Çan sesi cep telefonundan


Ayin bir papazın cep telefonundan çan sesinin mikrofona verilmesiyle başladı. Duaların okunmasından sonra konuşan Başrahip Maşallıyan, bu tapınağın bin yıldır en fazla barış duasını özlediğini belirterek, “Tüm dualarımızı Van Gölü’nün mavi sularına bırakıyoruz. En uzak mecralara taşısın diye. Bu ibadethanemizi koruyan Van halkına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Van Valiliğine teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.



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