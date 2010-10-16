Mümkünse 6 ay boyunca Çağlayan'dan geçmeyin

T24 - Kent trafiğinin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen Çağlayan Meydanı, 6 ay sürecek bir çalışmayla yayalaştırılıyor. İBB, İl Özel İdaresi ve Karayolları GenelMüdürlüğü’nün ortaklaşa yürüteceği çalışmayla, Çağlayan Meydanı’ndaki trafik yeraltına indirilecek ve bölge 22 bin metrekarelik yayalaştırılmış dev bir meydan haline gelecek.



Geçici trafik planı



Çağlayan Kavşağı, Piyalepaşa Bulvarı, Kağıthane Caddesi,Mecidiyeköy, Okmeydanı, D-100 karayolunun birleştiği nokta olan Çağlayan Meydanı’ndaki çalışma, 22 Ekim’de başlayacak. O günden itibaren meydan trafiğe kapatılacak ve araç geçişleri alternatif güzergahlardan sağlanacak. Bu amaçla 6 ay devam edecek inşaat süresince, geçici trafik sirkülasyonu projesi hazırlandı. Buna göre Çağlayan Meydanı etrafında bulunan Çampark Sokağı’nın, D-100, Piyalepaşa-Çağlayan, Bahçeler Caddesi-Çağlayan ve D-100- Piyalepaşa bağlantısı sağlanacak. Burada yeni bir ana güzergah oluşturulacak.



Mümkünse gitmeyin!



Kağıthane’nin ana çıkışlarından biri olan Kağıthane yolu 6 metre aşağıdan Şişli, Piyalepaşa istikametlerine yönlendirilecek. Piyalepaşa Bulvarı istikametinden gelen araçlar ise yine 6 metre aşağıdan alt geçitle Kağıthane ve Şişli istikametlerine gidebilecekler. 6 ay sürecek çalışma boyunca, bölgede zaten arapsaçı olan trafiğin, daha da yoğunlaşacağı öngörülüyor. Bu süre zarfında bölgeye yolu düşen sürücüler, Çağlayan Kavşağı’na alternatif olarak, grafiklerde gösterilen güzergahları kullanacaklar.



