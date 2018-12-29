Mümin Sarıkaya: Şöhret bana birkaç elbise fazla giydiriyor

Altın Kelebek’te En iyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü alan Mümin Sarıkaya, “Ben kendimi yorgun sanırdım. Şarkımdan sonra anladım ki Türkiye halkı benden yorgun" dedi. Sarıkaya, şöhretin kendisindeki etkilerini, "Birkaç elbise fazla giyiyorum, o kadar" diyerek açıkladı.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Sarıkaya'nın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısını dinleyen herkes kendinden bir şeyler buldu ve sanırım hepimiz yorgunuz bu hayatta?

Kendimi yorgun sanırdım ama dediğiniz gibiymiş. Zengini fakiri, borçlusu, gurbetçisi... Ülkem insanı benden çok daha yorgunmuş. Türkiye halkını en çok ne yormuş olabilir sizce? Dünyanın en güzel ülkesinde yaşasak da tarih boyunca millet olarak savaştık, şehitler verdik. Yüreklerimiz yandı. Hala yanı başımızda alevler yükseliyor. Bunun yanında geçim sıkıntıları insanları perişan ediyor.

“Ben yoruldum hayat gelme üstüme/Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne/Gözümden gönlümden düşen düşene/Bu öksüz başıma gözdağı verme” diyorsunuz şarkının ilk dörtlüğünde. Peki sizi ne yordu bu hayatta da bu dizeleri kaleme aldınız?

Hayatım... Ben daha bir yaşındayken babam rahmetli olmuş. Annem bizleri binbir dert ile büyütmüş. Üç kardeşiz, ağabeyim ve ablam var. Sekiz yaşımda bağlama çalmaya başladım. Türkiye’nin en iyi bağlama ustası olmak istiyordum. Sabahlara kadar çalışıyordum. O dönem çok havalı geliyordu. Sekiz yaşımda düğün salonlarında bağlama çalmaya başladım. Tam 28 yıl boyunca düğünlerde saz çaldım, türkü söyledim. Ama Yozgat’ta kendini gösterebileceğin başka mekan yok. Bu yüzden ekonomik olarak çok zorlandım. Derken beste yapmaya başladım. Hayata küstüğüm, kimseyle görüşmek istemediğim zamanlar oldu. Bana bu şarkıyı yazdıran 30 yıla yayılmış iç dünyamdır.

Şöhret sizde neleri değiştirdi?

Birkaç elbise fazla giyiyorum, o kadar.

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