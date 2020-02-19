Mümessillerden 'Hekimoğlu' dizisindeki sevişme sahnesine tepki

Dizide Kaan Yıldırım’ın hayat verdiği Mehmet Ali Çağlar karakterinin, otel odasında bir mümessil ile birlikte olduktan sonraki diyaloglar dikkati çekti. Sahne, dizideki mümessilin kadınlığını kullanarak işini yaptığı algısı oluşturduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Hekimoğlu’nda yayınlanan bu sahnelerin ardından Twitter’da açılan ‘#HekimoğluBoykot’ başlığı üzerinden izleyicilerden diziyi RTÜK’e şikâyet etmeleri istendi. Bir sosyal medya kullanıcısı şunları kaydı:

“Hekimoğlu adlı dizide, Tıbbi Tanıtım Temsilcileriyle (mümessil, reprezant vs) ilgili talihsiz ve hiçbir etik anlayışına sığmayan bir sahne resmedilmiştir. Mesleğimiz hakkında bu tür ithamlar ve aşağılayıcı bir sahne olması bizleri çok üzmüştür. Her konuda kadına şiddete karşı ne kadar hassas isek, özellikle kadın çalışma arkadaşlarımızı da böyle bir sahne ile zor durumda bırakıp kötü bir izlenim yaratarak etik olmayan bir izlenim sergilenmektedir.”

Sosyal medyada yapılan tepki paylaşımları dışında aynı zamanda ‘Mümessil Dayanışma Derneği’ de diziyi kınadıklarını belirterek paylaşımda bulundu.