Mumcular Barajı'nda su tükeniyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da kış mevsiminde yağışların az olmasına bağlı olarak, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi oranda azalırken, barajlardaki su miktarı, kritik seviyelere düştü. Mumcular Barajı\'ndaki su seviyesi, son 6 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyesine geriledi. Barajdaki su seviyesi, henüz yaz sıcaklıklarının kendini göstermemiş olmasına rağmen yüzde 17 olarak ölçüldü.

Türkiye\'nin en fazla yağış alan ikinci ili konumundaki Muğla\'da beklenen yağışların olmaması nedeniyle su kaynakları düşük seviyelerde kaldı. Yağış miktarının az olması özellikle Mumcular Barajı\'nı etkilerken Geyik Barajı\'ndaki su oranı da beklenin altında kaldı. Bodrum Yarımadası\'nda yaşanan su sıkıntısına önlem olması için yapılan Mumcular Barajı\'ndaki su seviyesi henüz yaz sıcaklıklarının kendini göstermemiş olmasına rağmen yüzde 17 olarak ölçüldü. Mumcular Barajı\'ndaki su seviyesi, son 6 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyesine geriledi. 30 yıldır Bodrum ilçesinde içme suyu kaynağını oluşturan baraj, geçen yaz aylarında su seviyesinin yüzde 5\'lere kadar düşmesi nedeniyle kapatılarak su alınamamıştı. 18 milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı\'nda son 6 yılda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken bu yılda yüzde 17 ile kritik seviyelere gerilemiş oldu. Suyun yetersiz gelmesi halinde Bodrum ilçesinde su sıkıntısı çekilmemesi için önlemler almaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede açılan sondaj kuyuları ile su takviyesi yapılabileceği belirtildi. Bodrum ilçesinin neredeyse tamamının içme suyu ihtiyacını karşılayan 40 milyon metreküp kapasiteli Geyik Barajı\'nda da su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Barajda su oranı yüzde 64 olarak ölçüldü. Haziran ayı doluluk ortalamaları ise 2012 yılı yüzde 95, 2013 yılı yüzde 91, 2014 yılı yüzde 63, 2015 yılı yüzde 93, 2016 yılı yüzde 56, 2017 yılı yüzde 44, 2018 yılı mayıs ayında yüzde 64 olarak ölçüldü. Gelecek günlerde yaz sıcaklıklarının ve su kullanımının artacak olması nedeniyle 2018 yılı su seviyelerinin oldukça düşeceği belirtiliyor.

\'SU TASARRUFU YAPARAK SORUNSUZ BİR YAZ SEZONU GEÇİREBİLİRİZ\'

Barajlardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için önlem almaya devam ettiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Gürün, \"Biz yaz aylarında vatandaşlarımızın en önemli yaşam kaynağı olan suyu kesintisiz olarak sağlamak için gerek sondaj kuyusu açma gerek yeni su kaynaklarını şebekeye kazandırmak gibi birçok çalışma yapıyoruz. Ancak burada su sıkıntısı çekmemek için vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor\" dedi. Başkan Gürün, gereksiz su kullanımı ve özellikle bahçe sulamalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, \"Barajlarımızdaki su seviyesi çok kritik seviyelere geriledi. Bu nedenle suyun değerini daha çok bilmeliyiz. Su tasarrufu yaparak sorunsuz bir yaz sezonu geçirebiliriz. Kırsal yerleşimin çok olduğu ilimizde şebeke suyundan bahçe sulaması yapılmamasının önüne geçerek su kaynaklarımızda büyük bir tasarruf sağlayabiliriz. Boşa akıtılan her damla başka bir vatandaşımızın su sıkıntısı yaşamasına neden olacaktır. Bu bilinçle suyu daha dikkatli kullanmalıyız\" diye konuştu.



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