-MUMCU MECLİS BAŞKAN VEKİLİ OLDU TBMM (A.A) - 12.07.2011 - TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'yi temsil edecek üyeler belirlendi. TBMM Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen üyeliklere bildirilen isimler okunarak kabul edildi. Buna göre, İzmir Milletvekili Güldal Mumcu Meclis Başkanvekili, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya katip üye, Denizli Milletvekili Adnan Keskin ise İdare Amiri oldu. Genel Kurulda, daha sonra AK Parti'nin ihtisas komisyonlarında kendisine düşen üyeliklere bildirdiği isim listeleri okundu. Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu, AB Uyum Komisyonu; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; Çevre Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, İçişleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; Milli Savunma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarında AK Parti'ye düşen üyeliklere bildirilen isimler okunarak kabul edildi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, yarın saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı. Genel Kurulda, yarın AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında kurulan 61. Hükümet'in güvenoylaması yapılacak.