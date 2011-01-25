Mumcu evinin önünde karanfillerle anıldı

T24- Bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yitirdiğimiz Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu'nun katledilişinin 18. yıldönümünde bugün tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mumcu Ailesi suç duyurusunda bulundu





Uğradığı bombalı suikast sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 18. yılında evinin önünde düzenlenen törende anıldı.

Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine 3 bini aşkın yurttaş katıldı. CHP, DSP, İşçi Partisi, DİSK, Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği ve Beşiktaş Çarşı taraftar grubu da törene katılanlar arasında yer aldı. Törende sanatçı Selda Bağcan'ın Uğur Mumcu katledildikten sonra kaleme alıp bestelediği "Uğurlar Olsun" adlı parça çalınırken "Uğurlar ölmez", "Uğur Mumcu yaşıyor", "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ile birlikte Mumcu'nun evine geldi ve Uğur Mumcu'nun eşi ve TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'ya taziyelerini iletti. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ve CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ile birlikte Mumcu'nun evine geldi. CHP Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay da Baykal ve Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu sırada Uğur Mumcu'nun evini ziyaret edenler arasında yer aldı. DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi de Mumcu ailesine ziyarette bulundu.

Uzun süre sonra bir araya gelen Baykal ve Kılıçdaroğlu burada bir süre sohbet etti. Ardından Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu, evin karşısındaki Uğur Mumcu anıtına mum ve karanfiller koydular. Kılıçdaroğlu ve Baykal da anıta mum ve karanfil bıraktı.

"Devlet üzerine düşeni yapmadı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uğur Mumcu Türk basın dünyasının önemli bir simgesi, bugün onu anıyoruz. Faili meçhule kurban gitti, acısı hala dinmiş değil. Arkasındaki karanlık güçlerin açıklığa kavuşturulması gerekiyordu. Ama devlet bugüne kadar üzerine düşeni yapmadı. Namus sözü verildi, gereği yapılmadı. Bugün hala faili meçhullerin aydınlatılmasıyla ilgili önergelerimizi veriyoruz, bu konuda araştırma yapılmasını istiyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi verdiğimiz her önergeyi reddediyor. Umuyorum Uğur Mumcu'nun özlem duyduğu aydınlık bir Türkiye'yi, faili meçhulleri aydınlatarak, gerçek suçluları yakalayıp yargının önüne çıkararak görevimizi yerine getirmiş oluruz."

Şişli'deki anıtı önünde tören



Şişli'deki Mumcu anıtı önündeki törende ise CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer, ellerinde ''Unutmadık, unutturmayacağız'' ve ''Uğurlar olsun'' yazılı dövizlerle Harbiye Halaskargazi caddesi üzerindeki Uğur Mumcu Anıtı önüne kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Nebil İlseven, Mumcu'nun öldürülüşünün üzerinden 18 yıl geçtiğini belirterek, CHP olarak onu anmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

TGC’den açıklama: Yeni saldırılara cesaret veriliyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC), Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu katledilmesinin 18. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, “Tetikçilerin arkasındaki odakların bulunması yolunda atılan adımların önü yıllardır tıkanıyor” denildi.

TGC’den yapılan açıklamada, Mumcu’nun katledilmesinin üzerinden 18 yıl geçtiği anımsatılarak “Türkiye’nin demokrasi sınavını bir türlü geçemediği” vurgulandı. Açıklamada, “Çağdaş bir hukuk devleti için, halkın haber alma özgürlüğü için hizmet veren gazetecilere yönelik saldırıların ve cinayetlerin asıl tetikçileri hiçbir zaman bulunamıyor. Bu da gazetecilere yönelik saldırıların cesaretlendirilmesine neden oluyor” denildi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de Mumcu’nun katledilmesinin acısının halen yaşandığını belirterek saldırı bağlantılarının ortaya çıkarılmasını istedi.