-MUMCU: "BİR HEYKEL SALAM DİLİMİ GİBİ KESİLİP YOK EDİLİYOR" ÇEŞME (A.A) - 22.05.2011 - TBMM Başkanvekili ve CHP İzmir milletvekili adayı Güldal Mumcu, ''Öyle bir Kültür ve Turizm Bakanına sahibiz ki bir heykel salam dilimi gibi kesilip yok edilirken sesini çıkaramıyor'' dedi. CHP Çeşme İlçe teşkilatının Çiftlik Mahallesi'nde düzenlediği sohbet toplantısında konuşan Mumcu, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemi istediğini söylediğini, diktatörlüğe dönüşebilecek bir sistemi uygulamak için inceleme yaptığını savunan Mumcu, ''Ruhu demokrat değil, hali demokrat değil, baskıcı bir yapıya sahip. Her şeyimiz dinleniyor. Bu ancak ve ancak faşist ülkelerde olur. Kabus gibi üstümüze çöktü. Ev hanımı 'Bana iki kilo salatalık gönder' diye manavı arayamıyor. Sevgililer birbirleriyle konuşamıyor. Bugüne kadar, bu ülke böyle bir yönetim görmedi, böylesini hak etmiyoruz'' diye konuştu. Güldal Mumcu, konuşmasında, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın sanat ve sanatçının yanında olmadığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Öyle bir Kültür ve Turizm Bakanına sahibiz ki bir heykel salam dilimleri şeklinde kesilip yok edilirken kendisi sesini çıkaramıyor. Öyle bir yönetim altındayız ki sanat ve sanatçılara karşı müthiş bir saygısızlık var. Bu yönetimle hiçbir yere varamayacağımız gayet açık.'' CHP'li belediyelerin baskı altında tutulduğunu, yerli sermayeye karşı baskı uygulandığını, AK Parti dönemindeki özelleştirmelerde ''aslan payını yabancı şirketlerin aldığını'' ileri süren Mumcu, ''Esnaf vatandaşlarımız 'kartopu gibi büyüyeceğime güneş görmüş kar gibi eriyorum' diyor. Ülkenin durumu gözler önünde'' dedi.