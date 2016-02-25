Selfie çekerken yaşanan ölümlerin artması Mumbai'de yasak getirdi

Hindistan'ın Mumbai kentinde selfie çekerken meydana gelen kazalarda ölümlerin artması üzerine, 16 mekana selfie yasağı getirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, selfie çekilmesi yasaklanan noktalara girişin de yasaklandığı ve yasağı çiğneyenlere 1200 rupi (50 TL) para cezası kesileceği bildirildi.

Selfie çekerken meydana gelen ölümlerde Hindistan dünya birincisi.

2014 yılından beri dünyada bu sebepten 49 ölüm kayda alındı. Bunların 19'u Hindistan'da yaşandı.

Ülkede son olarak bu ay 18 yaşındaki bir öğrenci, bir kayanın tepesinde selfie çekerken arkasındaki baraja düşerek yaşamını yitirmiş, onu kurtarmaya çalışan sınıf arkadaşı da boğulmuştu.

Yine bu ay, Chennai kentinde yaklaşmakta olan treni arkasına alarak resmini çekmek isteyen 16 yaşındaki genç öldü.

Ocak ayında ise Mumbai'de turistlerin uğrak yerlerinden Bandstand Fort'ta kendini görüntülerken denize düşen bir genç kız kurtarılamadı.

Bundan önce de Rusya'da hükümet, gençlere selfie'nin tehlikelerini anlatan bir kampanya düzenlemişti.

Kampanyada "Sosyal medyadaki bir milyon beğeni bile bedelini hayatınız ve sağlığınızla ödemenize değmez" deniyordu.

Kampanya için trafik yasaklarını gösterenlere benzer işaretler tasarlandı.

İşte selfie çekmenin ölümle sonuçlanabileceği tehlikeli koşullara 5 örnek:

1- Tac Mahal'den düşmek

Geçen Eylül'ün sonunda Japon bir turist Hindistan'daki ünlü Tac Mahal'in girişinde bulunan merdivenlerde selfie çekerken öldü.

2- Bir tabancayla selfie çekmek

İster inanın ister inanmayın, ellerindeki tabancayla selfie çekerken ölenler de var.

19 yaşındaki Amerikalı Deleon Alonso Smith geçen Ağustos'ta selfie çekerken kendisini boğazından vurdu.

Üstelik bu, tek örnek de değil. Moskova'da da 21 yaşındaki bir kadın selfie çekerken başına ateş etti.

Şanslıydı çünkü bir güvenlik görevlisine ait olan silahta plastik mermiler vardı. Ama Rus Haber Ajansı Ria Novosti'ye göre yine de ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

3- Bir köprü ya da binadan düşmek

Köprü ya da gökdelenlerin üstlerinde çekilen bu tür fotoğraflar son dönemdeki en tehlikeli "trendlerden" biri.

Retrovski'nin başına gelen olay dışında, Moskova'daki Uluslararası İş Merkezi binasının yanındaki köprüden düşen 21 yaşındaki bir Rus üniversite öğrencisi vakası da var.

4- Raylar üzerindeki elektrik akımına kapılmak

18 yaşındaki Rumen vatandaşı Anna Ursu da selfie çekme bağımlılığı nedeniyle ağır bir bedel ödedi.

Mükemmel kareyi çekmeye çalışırken geçen Mayıs ayında öldü.

Ursu, Romanya'nın Lasi bölgesindeki tren istasyonundaki elektrikli raylarda fotoğraf çekmenin çok iyi bir fikir olduğunu düşündü.

Daily Mail gazetesine göre Ursu'nun vücudu bir anda alevlerle kaplanırken yanındaki arkadaşı da elektrik şokuyla savruldu.

5- Bir boğanın boynuzlarına hedef olmak

Tehlikeli hayvanların yanında fotoğraf çekmek de selfie bağımlılarında sıkça görülen bir durum.

Tabii bu uzak durulması gereken bir alışkanlık.

32 yaşındaki İspanyol David Gonzalez Lopes boğaların salıverildiği geleneksel bir festivalde selfie çekerken bir boğa tarafından boynuzlandı.

Boğaya aynı karenin içinde olacak kadar yakındı ancak o fotoğraf çekerken, boğa onun üzerine doğru koştu.