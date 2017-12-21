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Dünya

Mumbai’de 20 bin ağaç bir gecede yandı

Mergim Özdamar / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Hindistan’da bulunan Mumbai yakınlarındaki Ambernath şehrinde Salı gecesi çıkan bir yangın beş ay önce dikilen 100 bin fidandan 20 binini yok etti

21 Aralık 2017 19:10

Mergim Özdamar / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Hindistan’da bulunan Mumbai yakınlarındaki Ambernath şehrinde Salı gecesi çıkan bir yangın beş ay önce dikilen 100 bin fidandan 20 binini yok etti.
Mumbai’lilerin birçoğu Aarey Kolonisi ve şehrin diğer bölgelerinde altyapı ile ilgili devam eden çalışmalar yüzünden ağaçların kesilmesine karşı çıkıyor olmasına rağmen, Salı günü geç saatlerde arazi rantçıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında yirmi bin ağaç yandı.
Ağaçlar yalnızca beş ay önce Ekim ayında Kalyan şehri milletvekili Shrikant Shinde tarafından diktirilmişti.
Yangını Çarşamba günü öğrendiğini ve oldukça üzgün olduğunu söyleyen Shinde, hava ılık olduğu için ve fidanları dikerken tepedeki çimler kesildiği için yangının doğal nedenlerden kaynaklandığını düşünmediğini belirtti.
“Bu yangın, ağaçların dikildiği topraklarda gözü olan birinin eseridir. Hasarı araştırdık ve bunun normal bir orman yangını olmadığı belli oldu. Yangını çıkaranlar araziyi kapmak veya tepeyi talan etmek isteyenler olabilir” diye konuşan Shinde, kaybolan ağaçların yerini alacak başka bir kampanya başlatacağını da sözlerine ekledi.
Polisler olayla ilgili görgü tanığı aradıklarını söyledi.
Orman Yönetimi Başkan Yardımcısı Jitendra Ramgaokar, yangının sekiz hektarlık bir alanı etkilediğini söyledi.

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