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Yaşam

Mumbai'da 41 saatlik saklambaç

Hindistan'da rehin kalan üçüncü Türk, Yasemin Erden de kurtarıldı. Sesleri duyar duymaz banyoya sığınan avukat Erden 41 saat sonra kurtarıldı..

30 Kasım 2008 02:00

Hindistan'da rehin kalan üçüncü Türk, Yasemin Erden de kurtarıldı. Sesleri duyar duymaz banyoya sığınan avukat Erden 41 saat sonra kurtarıldı..

Hindistan'da İslamcı militanların hedefi olan ve ölüm tarlasına dönen otelde rehin kalan Türk avukat Yasemin Erden, 41 saat sonra özgürlüğüne kavuştu. Sabah’ın haberine göre Mumbai kentindeki Oberoi Trident Hotel'de rehin kalan 28 yaşındaki Türk avukat Yasemin Erden, dün Türkiye saatiyle 11.45'te özgürlüğüne kavuştu. Hint komandolarının düzenlediği operasyonla kurtarılan genç avukat, Cambridge Üniversitesi'nden 1996'da mezun oldu. Bir yıl İngiliz Ashmore Fon Şirketi'nin Türkiye temsilciliğinde çalışmaya başlayan genç avukat, yatırımcılarla görüşmek için kanlı saldırılardan 2 gün önce Mumbai'ye giderek, Oberoi Trident Hotel'e yerleşti.

İlk mesaj: Ölümden döndüm

 Ancak Erden, son yılların en kanlı saldırılarından birinin ortasında kaldı. Saldırı sırasında odasında bulunan Erden, silah seslerini duyunca hemen kapısını kilitledi. Ve minibarda bulunan içecekleri alıp, banyoya sığındı. Aynı otelde rehin kalan Meltem ve Seyfi Müezzinoğlu, 15 saat sonra militanların elinden sağ salim kurtarılırken, Erden'in rehin saatleri devam etti. Sadece su içerek hayatta kalan Erden, cep telefonuyla da sürekli ailesine mesaj göndererek hayatta olduğunu bildirdi. Ölüm tarlasına dönen otelde silah sesleri altında tam 41 saat rehin hayatı yaşayan Yasemin Erden, özgürlüğüne ise dün Türkiye saatiyle 11.45'de kavuştu. Hint komandolarının düzenlediği operasyonla kurtarılan Erden, hemen otel odasından güvenli bir bölgeye alındı. Beraberinde bulunan komandolar tarafından can güvenliği sağlanan Erden, ilk mesajını da yine ailesine çekti. Yasemin Erden, "Ölümden döndüm. Hint komandolar şu anda yanımda" mesajıyla ailesine kurtarıldığı haberini müjdeledi.

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