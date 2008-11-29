Mumbai teröründe El Kaide izleri güçleniyor

Hindistan’ın finans başkenti Mumbai’de dün, saldırıya uğrayan Tac Mahal ve Oberoy Oteli’ndeki son teröristleri ele geçirmek üzere düzenlenen operasyonlar sonucunda otellerden çıkarılan yeni ceset ve yaralılarla birlikte ölü sayısı 195’i, yaralı sayısı ise 370’i buldu. Saldırıların Pakistan ve Keşmir’de üslenen bir örgüt tarafından yapıldığına dair şüpheler yoğunlaştı.Mumbai’nin bağlı olduğu Maharashtra Eyaleti İçişleri Bakanı, operasyonlar sonucunda 9 militanın ölü olarak ele geçirildiğini, canlı olarak yakalanan tek teröristin de Pakistan vatandaşı olduğunu söyledi. Bakan önceki günkü çatışmalarda da 14 militanın öldürüldüğünü ve böylece iki günde öldürülen terörist sayısının 23 olduğunu kaydetti.Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Muhherjee de sorumluluğu “Deccan Mücahidin” isimli Hintli bir grup tarafından üstlenilen saldırının, elde edilen ilk kanıtlara göre Pakistan’la bağı bulunan militanlarca gerçekleştirildiğini vurguladı.Öte yandan terör uzmanları da saldırının düzenleniş biçiminin ve saldırganların rehineleri serbest bırakma karşılığında ileri sürdükleri taleplerin, olaydan Pakistan merkezli Leşkeri Tayyibe örgütünün sorumlu olduğunu kanıtladığını belirtiyor.Geçen çarşamba gecesi hedef alınan yerler arasında, Mumbai’nin sembollerinden ve en kalabalık yapılarından biri olan Tac Mahal Oteli’nin de bulunduğuna ve 8 farklı koordineli bir biçimde saldırıldığına dikkat çeken uzmanlar, Hindistan içinde bu tarz bir terör olayına imza atabilme kapasitesine sahip tek örgütün El Kaide’ye yakınlığıyla bilinen Leşkeri Tayyibe olduğunu vurguluyor.Uzmanlar ayrıca, ellerindeki rehineleri serbest bırakma karşılığında Hindistan’da tutulan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen teröristlerin bu talebinin, “yerelliği” anlamında Hindistan ya da Pakistan kökenli bir örgüte işaret ettiğinin altını çiziyor.Uzmanlara göre, militanlar adına taleplerini sıralayan teröristin Pakistan’ın milli dili olan Urduca konuşması ise bu kişinin Pakistanlı olduğunu kanıtlıyor. Saldırganın Keşmir aksanıyla konuşması ve Hindistan hükümetini Keşmir’de öldürülen Müslümanlardan sorumlu tutması ise Keşmir kökenli bir örgüt olan Leşkeri Tayyibe üyesi olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.Bu arada, militanların, saldırı öncesi Oberoy Oteli’nde silah ve patlayıcıları gizlediği bildirildi. Hindistan İç İstihbarat Servisi’nden üst düzey bir yetkili, yakaladıkları Ebu İslami adlı militanın saldırganların Mumbai’ye deniz yoluyla gelmeden 4 gün önce Oberoy Oteli’ne yerleştiğini, odasına 40 el bombası ve uzun süreli operasyonda kullanılmak üzere silahlar gizlediğini söyledi.Hindistan hükümeti yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 18 yabancı olduğunu, 22 yabancı ülke vatandaşının da yaralandığını duyurdu. Ölenler arasında 5 İsrailli, 3 Alman, 2 ABD’li, 2 Fransız, bir Japon, bir Kanadalı, bir Avustralyalı, bir İtalyan, bir Singapurlu ve bir Kıbrıs kökenli İngiltere vatandaşı bulunuyor. Yetkililer, yaralananlar arasında da 5 İngiliz, 3 Alman, bir Ummanlı, bir Norveçli, bir İspanyol, bir Kanadalı, bir Finlandiyalı, bir Filipinlerli, bir Avustralyalı, bir İtalyan ve bir Çinli olduğunu belirtti. Diğer yaralıların milliyetleri ise henüz belirlenemedi.Geçen çarşamba gecesi aşırı dinci militanların Hindistan’ın Mumbai kentinde hedef aldıkları 8 noktadan biri olan Tac Mahal Oteli, ülkenin dünya çapında en ünlü otellerinden biri.Teröristlerin, ülkenin finans başkentini ziyaret eden zengin ve güçlü işadamları, turist, sanatçı ve politikacıların kalmak için ilk tercihi olan ve bu nedenle simgesel öneme sahip bu otele saldırarak sadece Hint liderlere değil tüm dünyaya güçlü bir mesaj vermeyi amaçladığı tahmin ediliyor. Gecelik konaklama ücreti yaklaşık 600 YTL olan otelde bugüne kadar rock grubu Queen üyeleri,eski Beatles grubu üyesi John Lennon ve top model Liz Taylor gibi ünlü isimler kalmıştı.