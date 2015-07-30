Mumbai saldırısı davasında idam cezası



Mumbai'da (Bombay) 12 Mart 1993 tarihinde düzenlenen bombalı saldırılarda borsa, oteller ve pazar yerleri hedef alınmıştı. 257 kişi ölürken 700'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları planladığı iddia edilen Yakup Memon, Maharashtra eyaletinde tutuklu bulunduğu cezaevinde idam edildi.

İdama tepkiler: Asıl failler serbest

Yakup Memon'un idamı Hindistan kamuoyunda tepkiye neden oldu. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Hindistan'da idamların keyfi ve ayrımcı bir tavırla uygulandığını, daha çok yoksul mahkûmların idam edildiğini açıkladı.

Bir grup Hint siyasetçi ve bilim insanı Yakup Memon'un affı için bu hafta bir çağrı yayınlamıştı. Hint sinemasının yıldızlarından Salman Khan da Twitter hesabından geçtiği mesajda, "Yakup'u idam edeceklerine olayın asıl faillerini bulup asmalıydılar" sözleriyle yetkilileri eleştirdi.

Mumbai saldırılarına 10 idam

Hindistan tarafından saldırılardan sorumlu tutulanların başında Davud İbrahim ile Yakup Memon'un kardeşi Tiger Memon geliyor. Her ikisinin de halen Pakistan'da saklandığı tahmin ediliyor. Saldırılarla bağlantılı olarak şimdiye kadar yaklaşık 100 kişi mahkeme önüne çıkarıldı. Bunlardan 11'i idam cezası aldı. İdam cezalarından 10'u ömür boyu hapse çevrildi.

Muhasebecilik yapan Yakup Memon, saldırıdan birkaç gün önce Pakistan'a gitmişti. Saldırıların aydınlatılmasını sağlamak üzere 1994'te Hindistan'a geri dönen Yakup Memon, dava boyunca masum olduğunu savunmuştu. Yakup Memon, yargıya teslim olduğu için herhangi bir cezai indirim almamıştı.

400 kişi idam kararının infazını bekliyor

2013 yılına ait verilere göre Hindistan'da yaklaşık 400 kişi idam cezasının infazını bekliyor. İdam cezaları nadiren infaz ediliyor. Son 10 yılda idam edilenlerin tamamı terör suçundan hüküm giymişti. 2008'deki Mumbai saldırılarını düzenleyenlerden Ajmal Kasab, 2001 yılında Hindistan parlementosuna saldıran Muhammed Afzal Guru bunlar arasında yer alıyordu.