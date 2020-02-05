Mumbai polisinden ses kirliliğini azaltmak için yeni sistem: Korna sesi duyunca daha çok bekleten trafik ışıkları

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Hindistan'ın Mumbai kentinde sürekli korna çalan sabırsız sürücülerden sıkılan polis, ses kirliliğine son vermek için yeni bir sistem deneyecek.

Polisin açıklamasına göre yeni sistem çok basit; "Daha çok korna çal, daha çok bekle".

"Cezalandırıcı trafik ışığı" adı verilen sistem, arabaların korna sesi 85 desibeli geçtiğinde kendini sıfırlayarak bekleme süresini uzatacak.

Mumbai polisinin yayımladığı bir video ile yaptığı açıklamada, "Dünyanın korna çalma başkentine hoşgeldiniz. Burada insalar ışık kırmızıyken bile korna çalar. Herhalde böyle yapınca ışığın daha çabuk yeşil olacağını düşünüyorlar. Biz, yani Mumbai polisi uzun süredir bu konuyla ilgili bir şey yapmayı düşünüyorduk" dedi

TomTom'a göre Mumbai dünyanın en yoğun trafiğine sahip dördüncü şehir.