'Mum kokusu'ndan İzdivaç'a bir kariyerin çöküşü



Çağnur Öztürk - T24





Fox TV'de yayınlanan Su Gibi programına İsmail ismiyle katılan damat adayı, başka bir kanalın başka bir izdivaç programı Hande Ataizi ile İzdivaç’ta da ortaya çıkınca televizyonlarımızdaki cast sistemini görmüş olduk tekrar.



Bu böyle hep konuşulur arada bir de patlar ama izleyici bu duruma aldanmaya devam eder.

Yani arz-talep meselesi diyebilirim. İzleyici ve yapımcı cephesinde tek taraf suçlu diyemem.



Daha önce reyting renkli ülkemin renkli insanlarında diyerek yapımcılara tavsiyede bulunmuştum.

Şanslı Masa yarışmasında hatırlarsanız Dalaman çekiminde kaynana Naime Hanım vardı ve epey popüler olmuştu. Sevgili yapımcılar, renkli ülkemde kendi istediğiniz televizyon kişisini bulabilirsiniz zaten kurmacaya gerek yok, yeter ki isteyin.



Benden izleyicilere tavsiye; bilinçli olun, gerçek ile kurmacayı ayırt edebilecek yetenekte olun ve bunun farkında olun. Ya da aklınızın bir köşesinde acaba fake olabilir mi sorusu mutlaka bulunsun.



Reality-showlarda gerçekmiş gibi sunulan kurmaca, RTÜK’ün tehlikeli bulduğu dizilerden çok daha tehlikelidir. RTÜK bence sürekli dizilere ceza kesmektense gerçekmiş gibi sunulan kurmacalarla uğraşmalı…



…zira diziler zaten kurmaca.



RTÜK’ten dizilere gösterdiği hassasiyeti, izdivaç programlarına da göstermesini rica ediyorum.





Bir kariyerin çöküşü



Hande Ataizi ile İzdivaç programının adı geçmişken epeydir düşündüğüm bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bundan yıllar önce Mum Kokulu Kadınlar ile Altın Portakal alan Hande Ataizi, maalesef ki sinema kariyerini yönetemedi, televizyon dizilerinde de pek dikiş tutturamayan Ataizi, son olarak İzdivaç programı sunuculuğuna soyundu, iyi sunuyor mu evet… ancak insan iyi bir oyuncunun aynı ivmeyle gitmesini istiyor. ama Altın Portakal ile başlayan bir kariyerin sonu İzdivaç programının elinden oldu maalesef.





TRT’nin 44.yılı



Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 44'üncü doğum gününü başarılı bir canlı yayınla kutladı her ne kadar yayının rejisini beğenmesem de. Metin Özülkü yönetimindeki harika orkestra Hababam Sınıfı, Bizimkiler dizisi müziklerini çalınca duygulandım. İrfan Kangı’nın sunduğu yayına Yüksel Aytuğ eşlik etti. Konuklar anılarını paylaştı. Hazırlanan bantları izleyince anılarımız canlandı. Twitter’da #bencetrtefsanesi hashtagi ile üyeler TRT’nin kendileri için ne ifade ettiklerini yazdı.

Ben de bence TRT efsanesinden birkaç tane paylaşayım;



#bencetrtefsanesi 5-6 yaşında sabah erkenden kalkıp izlediğim Yeşilçam filmleridir.



#bencetrtefsanesi bana sanat müziğini sevdiren TRT4’tür.



TRT’nin hepimizde yeri özel, mutlaka hayatlarıma değmiş güzellikler yaşatmıştır.



TRT’de staj yapmış biri olarak da şanslı sayarım kendimi.



Nice senelere TRT…





Başrol oynamalı



Yeni bir jön adayı buldum, Taner Rumeli; aslında onu ilk yıllarca takip ettiğim Bizim Evin Halleri dizisinde kötü adam karakteriyle tanıdım.



Ve kesin başrol oynamalı, jön olur diye düşünmüştüm. Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tiyatro Bölümü mezunu. Birçok tiyatro oyununda rol almış.



Fiziğiyle dikkat çektiği kadar yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Hem iyi hem kötü karaktere de yakışıyor.

En son Nuri dizisinde Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca ile rol almıştı. Ve sonunda fenomen dizi Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin kadrosunda görünce sevindim. Kesinlikle de yapımcılar başrol olarak yeni projelerde Taner Rumeli ismini düşünmeli.



Daha önce yazmıştım, yeni jön-dam adayım ise Fox ekranında yeni bir dizi olan Araf Zamanı’nda ekrana çok yakıştığını düşündüğüm tasarımcı Selin Ortaçlı. Açıkçası ben bıktım sürekli aynı yüzleri benzer projelerde görmekten, izleyiciyi de bıktırmıştır diye düşünüyorum.



Bu noktada Beren Saat’in gelecek yıl yeni bir projede rol almama kararını doğru buluyorum.



