Mum ışığında 4 ayda 100 kitap okudu

Kastamonu’nun Tosya İlçesi'nde camları takılmayan ve elektriği olmayan evde oturan 9 yaşındaki Rüveyda Keleş, 4 ayda 100 kitap okuyarak `Türkiye Kitap okuyor' yarışmasında ilçe birincisi oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan `Türkiye Kitap Okuyor' yarışmasında Yatılı Bölge Okulu (YİBO) 3'üncü sınıf öğrencisi olan ancak yatılı kalmayan Rüveyda Keleş, Tosya İlçesi'nde 7 bin 200 öğrenci arasında birinci oldu.



Çaykapı Köyü'nde işsiz olan baba Ramazan ve tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Hacer Keleş çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Rüveyda, mum ışığı ve `lüküs' olarak bilinen lamba altında 4 ayda 100 kitap okuyarak ilçe birincisi olmayı başardı. Anne Hacer Keleş, kızıyla gurur duyduklarını belirterek, ``Bu kadar imkansızlık içinde kızımın gösterdiği bu başarı bizi gururlandırdı. Yoksul bir aileyiz, evde elektriğimiz bile yok. Kızım mum ışığında ve lüküs lambası ışığında kitap okuyor. Bu kadar zor şartlarda olmasına rağmen bu başarıyı yakalamasından çok mutlu olduk. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır'' dedi.



Rüveyda Keleş'in öğretmeni Lütfiye Derin ise öğrencisinin müthiş zeki ve çalışkan olduğunu belirterek, ``İlk geldiğinde çok sesiz ve içine kapanıktı. Ancak, derslerde gösterdiği başarıyla hemen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rüveyda'daki zekayı gördüm ve ondaki bu ışığı farket ederek kendisiyle daha yakında ilgilenmeye başladım. O da bugüne kadar gösterdiği başarılarla beni utandırmadı. Boş vaktinin tamamını kitap okumaya ayıran bu kızımız, süper zekaya sahiptir. İlerde daha da büyük başarılara imza atacağını biliyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum'' diye konuştu.



Tosya Kaymakamı Arslan Yurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Şahin de Çaykapı Köyü'ne giderek Rüveyda Keleş ve ailesini ziyaret etti. Rüveyda Keleş'e sahip çıktıklarını belirten Kaymakam Yurt, bu kadar zor şartlarda Rüveyda'nın bu başarıyı göstermesinin taktire şayan durum olduğunu söyledi. Kaymakam Yurt, Rüveyda'nın ailesinin yaşadığı evin camlarının takılması ve elektriğin bağlanması için talimat verdiğini ve biri iki gün içinde bu sorunların halledileceğini söyledi.



Cumhuriyet altını ve kupayla ödüllendirilen Rüveyda'nın bundan sonraki okul masrafları ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak. Bu arada Tosya Kaymakamı Arslan Yurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Şahin, ayrıca Rüveyda'ya bir de bilgisayar hediye etti.

