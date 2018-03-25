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Spor

Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milliler 9 madalya kazandı

İSTANBUL / DHA Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler ve kadınlarda toplam 9 madalyanın sahibi oldu

25 Mart 2018 01:07

İSTANBUL / DHA

Avusturya\'nın Graz kentinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası\'nda Türkiye, erkekler ve kadınlarda toplam 9 madalyanın sahibi oldu. Milliler, 11 ülkenin katılım sağladığı yarışların ilk gününde 4 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.
100 metre serbest kadınlarda Selen Özbilen ve 50 metre kelebek kadınlarda Aleyna Özkan altın madalyanın sahibi oldular.
Türkiye\'nin yanı sıra Yunanistan, İsviçre, Avusturya, Ukrayna, Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan ve Kıbrıs\'ın katıldığı şampiyonada Türk sporcuların başarıları şöyle;
1 - 100m serbest bayanlarda Selen Özbilen 56.30\'luk derecesiyle 1. Altın
2 - 100m serbest erkeklerde Efe Turan 51.79\'luk derecesiyle 3. Bronz
3 - 200m Sırtüstü bayanlarda Defne Kurt 2.21.05\'lik derecesiyle 3. Bronz
4 - 50m kelebek  bayanlarda Aleyna Özkan 27.47\'lik derecesiyle 1. Altın
5 - 4x100m karışık bayrak erkeklerde Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Yiğit Sağlam ve Efe Turan 3.52.11\'lik dereceleriyle 3. Bronz
6 - 4x100m karışık bayrak bayanlarda Defne Kurt, Melike Sertler, Aleyna Özkan ve Selen Özbilen 4.15.26\'lık dereceleriyle 1. Altın
7 - 200m kelebek  bayanlarda İmge Roza Erdemli 2.16.82\'lik derecesiyle 2. Gümüş
8 - 50m serbest bayanlarda Selen Özbilen 25.95\'lik derecesiyle 2. Gümüş
9 - 4x200m serbest bayrak bayanlarda Selen Özbilen, Defne Kurt, İmge Roza Erdemli ve Gizem Güvenç 8.22.88\'lik dereceleriyle 1. Altın

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