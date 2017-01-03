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Deutsche Welle

Mülteciyi bavulla sokmak isterken yakalandı

İspanyol yetkililer bir mülteciyi bavulla ülkeye sokmaya çalışan bir insan kaçakcısını yakaladı.

03 Ocak 2017 15:30

Faslı genç bir kadının bavulun içinde bir mülteciyi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları olan Ceuta'ya sokmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. İspanyol haber ajansının (efe) haberine göre 22 yaşındaki kadın arabasının üstünde büyük bir bavul taşıdığı için sınır görevlillerin dikkatini çekti.

Faslı kadının gözaltına alındığı belirtildi. Sınır görevlilerinin bavulda bulduğu 19 yaşındaki Gabonlu adamın ise havasızlıktan boğulmak üzere olduğu kaydedildi. Doktorlar tarafından müdahale edilen Afrikalı adamın yanında belgeleri bulunmadığı belirtildi. Olayın geçen hafta gerçekleştiği ancak yeni basına yansıdığı bilgisi verildi.

Binlerce Afrikalı AB'ye geçmeye çalışıyor

Her yıl iç savaş ve yokluktan kaçan binlerce Afrikalı İspanya'nın kıtadaki toprakları Ceuta ya da Melilla'ya girerek Avrupa'ya sığınmaya çalışıyor. Sadece yılbaşı gecesi bin 100 mülteci Fas sınırından Ceuta'ya kaçak geçmeye çalıştığı bildirildi. Beş İspanyol ile çok sayıda Faslı polis tel örgüleri geçmeye çalışan mültecileri engellemeye çalışırken yaralandığı belirtildi.

Mültecilerden yalnızca ikisi İspanyol topraklarına geçmeyi başarabildi. Fas'ı İspanya topraklarından ayıran iki tel örgü sekiz kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, DK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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