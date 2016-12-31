Mültecilerin işlediği suçların sayısı düştü

Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) hazırladığı bir rapor, Almanya'da mültecilerin işlediği suçların sayısının bu yıl içinde düştüğünü ortaya koydu. Süddeutsche Zeitung ile NDR televizyonunun bu gizli rapora dayandırarak yaptığı habere göre, bu yılın ilk dokuz ayında mülteciler tarafından işlenen suçların sayısının azaldığı kaydedildi.

Rapora göre, Temmuz-Eylül ayları arasında işlenen suçlar yılın ilk üç ayına kıyasla yüzde 23 azaldı. Raporda, sığınma başvurusunda bulunan, mülteci başvurusu kabul edilmiş ve izinsiz bir şekilde Almanya'da kalan yabancılara ilişkin adi suçlar yer alıyor. Mülteci hukukunu ihlâl eden suçlar ise rapora dâhil edilmedi. Federal Emniyet Teşkilatı sözcüsünün söz konusu raporun varlığını doğruladığı belirtildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu rapora ilişkin verileri gelecek hafta açıklaması bekleniyor.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın raporuna göre, 2016 yılının Ocak-Eylül ayları arasında mültecilerin işlediği 214 bin 600 suç kayıtlara geçti. 2015 yılının aynı döneminde ise mültecilerin faili olduğu suçların sayısı 213 bin olarak kaydedilmişti. Raporda, bu verilerin federal ve eyalet düzeyinde hâlâ kapanmamış dosyalara ilişkin olduğu, çoğunda henüz nihaî kararın verilmemiş olduğu belirtildi.

Hırsızlık ve toplu taşıma araçlarına kaçak binme

Medyada yer alan haberlere göre, mültecilerin yüzde 17'si toplu taşıma araçlarına biletsiz binme suçunu işledi. Mültecilerin işlediği suçların dörtte birini hırsızlık, yine yaklaşık dörtte birini adam yaralama suçu oluşturuyor.

Adam yaralama suçlarının çoğunun mülteciler arasındaki anlaşmazlık ve kavgalar sonucu işlendiği, bu suçun yaklaşık yüzde 6'sının hedefinin ise mülteci olmayan bir kişi olduğu belirtildi. Suç eylemlerinin yüzde 1,3'ünü ise tecavüz ve tecavüz girişimleri oluşturuyor.

Ülkelere göre suç

Federal Emniyet Teşkilatı'nın raporu, suç eyleminin failleri ve zanlılarının milliyetine de ışık tutuyor. Buna göre, Almanya'ya yeni gelen sığınmacıların üçte ikisini oluşturan Suriyeli, Iraklı ve Afganlar arasında suç işleyenlerin sayısının düşük olduğu gözlemleniyor. Raporda yer alan suç eylemlerinin sadece üçte birinde bu ülke vatandaşlarının adı fail veya zanlı olarak geçiyor. Rapordaki suçların yüzde 19'unun Balkan ve yüzde 22'sinin Mağrip ülkelerinden gelenler ile yüzde 8'inin Gambiya, Somali ve Nijerya vatandaşlarını tarafından işlendiği tahmin ediliyor.

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DW/dpa, JD/BW