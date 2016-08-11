Mültecilerin arasında terörist korkusu

Almanya'nın Hamburg kentindeki Ipsos adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı

ankete göre, mültecilerle ilgili en çok endişe duyulan ülke Türkiye. Araştırmaya göre

Türklerin yüzde 83'ü mültecilerle birlikte ülkeye teröristlerin de sızmış olmasından

korkuyor. Almanya’da ise halkın yüzde 71’i gelen mülteciler ile birlikte teröristlerin de

ülkeye giriş yaptığı kanısında.

Kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Rusların yüzde 77’si, Macarların da yüzde

72’si ülkeye teröristlerin giriş yaptığı korkusu içinde. İspanya’da ise halkın sadece

yüzde 16’sı bu korkuyu paylaşıyor.

Sınırların mültecilere kapatılmasına ise Almanya’da yüzde 45’lik bir kesim karşı

çıkıyor, onaylayanların oranı ise yüzde 44. Sınırların kapatılmasından yana olanların

oranı Türkiye’de yüzde 64’e, Macaristan’da da yüzde 55’e varıyor. İngiliz

kamuoyunun yüzde 60’ı, İspanyol kamuoyunun da yüzde 61’i buna karşı.

Uyum konusunda karamsarlar

Mültecilerin başarılı bir şekilde entegre olacağına inananların oranı ise epey düşük. En

karamsarlar Fransa ve Türkiye'de. Fransızların yüzde 22'si, Türklerin de yüzde 28'i

mültecilerin uyum sağlayabileceğini düşünürken entegrasyonun başarıya

ulaşamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 60’ı aşıyor.

Almanya’da entegrasyonun başarılı olacağını düşünenler yüzde 38, karşı görüşte

olanlar ise yüzde 51’lik bir orana sahip. Bu konuda en yüksek iyimserlik yüzde 44 ile

Macaristan’da ve yüzde 43 ile İspanya’da kaydedilmiş.

24 Haziran ile 8 Temmuz 2016 tarihleri arasında internet üzerinden yapılan kamuoyu

araştırmasına katılanların yaşlarının 16 ile 64 arasında değiştiği ve araştırmaya 22

ülkeden 16 bin 40 kişinin katıldığı belirtildi.