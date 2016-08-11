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Dünya
Deutsche Welle

Mültecilerin arasında terörist korkusu

Aralarında Türkiye'nin bulunduğu 22 ülkede yapılan anketin sonuçları düşündürücü. Araştırmaya göre Türklerin yüzde 83'ü ülkeye mültecilerle birlikte teröristlerin de gelmiş olabileceğini düşünüyor.

11 Ağustos 2016 19:53

Almanya'nın Hamburg kentindeki Ipsos adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı
ankete göre, mültecilerle ilgili en çok endişe duyulan ülke Türkiye. Araştırmaya göre
Türklerin yüzde 83'ü mültecilerle birlikte ülkeye teröristlerin de sızmış olmasından
korkuyor. Almanya’da ise halkın yüzde 71’i gelen mülteciler ile birlikte teröristlerin de
ülkeye giriş yaptığı kanısında.

Kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Rusların yüzde 77’si, Macarların da yüzde
72’si ülkeye teröristlerin giriş yaptığı korkusu içinde. İspanya’da ise halkın sadece
yüzde 16’sı bu korkuyu paylaşıyor.

Sınırların mültecilere kapatılmasına ise Almanya’da yüzde 45’lik bir kesim karşı
çıkıyor, onaylayanların oranı ise yüzde 44. Sınırların kapatılmasından yana olanların
oranı Türkiye’de yüzde 64’e, Macaristan’da da yüzde 55’e varıyor. İngiliz
kamuoyunun yüzde 60’ı, İspanyol kamuoyunun da yüzde 61’i buna karşı.

Uyum konusunda karamsarlar

Mültecilerin başarılı bir şekilde entegre olacağına inananların oranı ise epey düşük. En
karamsarlar Fransa ve Türkiye'de. Fransızların yüzde 22'si, Türklerin de yüzde 28'i
mültecilerin uyum sağlayabileceğini düşünürken entegrasyonun başarıya
ulaşamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 60’ı aşıyor.

Almanya’da entegrasyonun başarılı olacağını düşünenler yüzde 38, karşı görüşte
olanlar ise yüzde 51’lik bir orana sahip. Bu konuda en yüksek iyimserlik yüzde 44 ile
Macaristan’da ve yüzde 43 ile İspanya’da kaydedilmiş.

24 Haziran ile 8 Temmuz 2016 tarihleri arasında internet üzerinden yapılan kamuoyu
araştırmasına katılanların yaşlarının 16 ile 64 arasında değiştiği ve araştırmaya 22
ülkeden 16 bin 40 kişinin katıldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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