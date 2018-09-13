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Mültecileri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var (1)

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA) - Sınır dışı edilmek üzere, İstanbul'dan Suriye sınırına götürülen Suriyeli mültecilerin bulunduğu otobüs, Aksaray'da yoldan çıkıp devrildi

13 Eylül 2018 04:20

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA) - Sınır dışı edilmek üzere, İstanbul\'dan Suriye sınırına götürülen Suriyeli mültecilerin bulunduğu otobüs, Aksaray\'da yoldan çıkıp devrildi. 23 mülteci ile 17 polisin bulunduğu otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Kaza, saat 00.15 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu\'nun 45\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sınır dışı edilmek üzere İstanbul\'dan Suriye sınırına götürülen mültecileri taşıyan ve içerisinde polislerin de bulunduğu 34 RHK 91 plakalı otobüs, Altınkaya Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 23 Suriyeli mülteci ile 17 polisin bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası otobüste sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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