Mültecileri taşıyacak otobüsleri 'kirletmesinler' diye naylonla kapladılar

Fransa'da Jungle sığınmacı kampında kalan mültecilerin tahliyesi için kullanılacak otobüslerin koltukları 'hijyen gerekçesiyle' kalın ve şeffaf plastikle kaplandı.

Anadolu Ajansı muhabiri, konuya ilişkin Pas-de-Calais Valiliğine ulaşarak koltuklardaki plastik kaplamanın amacını ve bu kararın kim tarafından alındığını sorduğu ve Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın otobüs firması tarafından alındığını ve kendilerinin konuya ilişkin yorum yapamayacağı kaydedildi.

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart ise devletin söz konusu otobüs firmasıyla bu tarz detayları görüşmüş olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:



"Otobüslerin koltuklarının plastik bir örtüyle kaplanmış olduğunu ben de gözlerimle gördüm. Devlet illa ki bu önlemi söz konusu firmayla görüşmüştür. Herhalde salgın bir hastalık riski olduğunu düşündüler. Ben kampa aylardır gelip gidiyorum. Hiç öyle bir salgın hastalık durumuna da rastlamadım. Devletin otobüs firmasını koltukları plastikle kaplamaya mecbur etmiş olduğunu düşünüyorum.



Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve "aşağılayıcı" olarak değerlendirilmişti.



Paris'teki derme çatma sığınmacı kamplarının tahliyesinde de sığınmacıların tahliye edildiği otobüslerde koltukların plastikle kaplandığı biliniyordu.



Paris'teki tahliyelerde Fransız polisinin maske ve eldiven taktığı, hatta botlarının üzerine poşet geçirdiği de görülmüştü.



Bazı Fransız gazeteciler, 850 gazetecinin izlediği Jungle'ın tahliyesinde "Fransa'nın imajı için" polisin maske ve eldiven takmaktan vazgeçtiği yorumunda bulundu.